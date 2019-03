Le projet de vision stratégique de la fonction publique examiné en Conseil de gouvernement le 3 avril prochain

Le Conseil de gouvernement tiendra le 3 avril prochain une réunion consacrée à l'examen du projet d'une vision stratégique sur un nouveau modèle de la fonction publique, a annoncé, jeudi à Rabat, Mustapha El Khalfi, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement.

Lors de la dernière réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, a fait savoir que son département a élaboré ce projet, évoquant les mesures qui seront prises pour mettre en oeuvre l'engagement du gouvernement relatif à la révision du statut de la fonction publique.

Cité par Mustapha El Khalfi dans un communiqué lu à l'issue du conseil, Mohamed Ben Abdelkader a relevé que la réussite de la réforme de l'administration publique, à travers la simplification des procédures, la déconcentration administrative et la digitalisation des prestations, ne peut aboutir sans prendre en considération les conditions des fonctionnaires et la révision du statut de la fonction publique, rappelant dans ce sens les Hautes orientations Royales à ce sujet.

A signaler, par ailleurs, que le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique s’est entretenu jeudi à Rabat, avec la ministre malienne de la Réforme de l'administration et de la Transparence de la vie publique, Safia Boly, sur les perspectives de coopération en matière de réforme de l’administration.

Lors de cette entrevue, Safia Boly a mis en avant l’opportunité de tirer profit des expériences du modèle marocain dans le domaine de l’administration publique.

Il s'agit également de s’informer du travail des différentes directions relevant du ministère en matière de modernisation de l’administration et d’amélioration de l’accès à l’information dans le but de renforcer le dialogue, a-t-elle noté.

De son côté, Mohamed Benabdelkader s’est félicité des relations distinguées entre les pays, relevant que les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale en matière de réforme de l’administration et des bonnes pratiques de la transparence au sein de l’administration publique.

Les deux parties ont également examiné les moyens de renforcer les mécanismes d’accès à l’information, a-t-il indiqué, notant que cette visite contribuera à la consolidation et à la promotion des relations bilatérales. Ces entretiens ont eu lieu en marge de la conférence internationale sur le gouvernement ouvert et l’accès à l’information, dont les travaux ont débuté mercredi à Salé.

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique est, par ailleurs, intervenu en ouverture d'une conférence organisée mardi à Rabat sur le thème «Pratique journalistique et droit d'accès à l'information».

Dans son allocution en l’occasion, il a indiqué que l'entrée en vigueur de la loi 31.13 vient confirmer l'adhésion du Maroc à un processus de transparence qui est l'un des piliers de la bonne gouvernance ancrée par la Constitution du Royaume.

Le fait de garantir l'accès à l'information participe à la réalisation de valeurs importantes comme la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, la transparence et la participation des citoyens et de la société civile à la gestion de la chose publique, a-t-il dit. Il a également fait référence à la création de la «Commission du droit d'accès aux informations» qui constitue une garantie institutionnelle et juridique pour la bonne pratique de ce droit et pour le suivi des différentes instances concernées par l'exécution de cette loi.

Les lois régissant l'accès à l'information jouent un rôle important dans le développement du métier de journaliste, notamment dans le journalisme d'investigation puisqu'elles mettent à la disposition des journalistes des documents dont la publication et l'analyse participent à la sensibilisation et à la prise de conscience des récepteurs, a-t-il relevé.