Le projet de Plan exécutif de la stratégie antiterroriste soumis au Conseil des ministres arabes de l'Intérieur

Les représentants de 14 pays arabes, dont le Maroc, ont soumis le projet de plan exécutif de la stratégie arabe de lutte contre le terrorisme, sous sa forme développée, au Conseil des ministres arabes de l'Intérieur pour examen et approbation.



Cette démarche a été initiée lors de la 7ème réunion tenue par le Haut comité arabe chargé de préparer le projet, qui a été accueillie pendant deux jours au siège de l'Université arabe Naif pour les sciences de la sécurité à Riyad.



Des délégations du Maroc, de Jordanie, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, d'Arabie saoudite, du Soudan, d'Iraq, d'Oman, du Qatar, du Koweït, d'Égypte, de Mauritanie, d'Algérie et du Yémen, ainsi qu'un représentant du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, ont pris part à cette rencontre organisée par le Bureau arabe de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme.



Lors de cette rencontre, présidée par le représentant du Sultanat d'Oman, Mohammed bin Salem Al-Shanfari, les participants ont passé en revue les composantes du plan exécutif, les moyens de mise en œuvre, les programmes et activités qui y sont associés, de même qu’ils se sont penchés sur les mécanismes de mesure, de suivi et d'évaluation du plan.



À cette occasion, le responsable des relations extérieures au sein de l'Université arabe Naif, Khalid Alharfach, a souligné que la question du terrorisme vient en tête des sujets abordés par l’établissement avec des méthodes scientifiques, en raison de la gravité de ses crimes et ses répercussions sur la sécurité et la stabilité internationales.



Il a ajouté que l'université a lancé récemment, en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, un centre régional spécialisé, y compris dans les domaines du terrorisme et des crimes organisés et transfrontaliers, et a également signé un mémorandum d’entente avec le Bureau arabe de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, visant à lancer des activités scientifiques, de formation et de recherche conjointes.