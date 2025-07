Le projet "Asǝṭṭa" de Amina Agueznay et Meryem Berrada représente le Maroc à la 61ème Biennale d'art de Venise 2026

Le projet "Asǝṭṭa", porté par l’artiste Amina Agueznay et la curatrice Meryem Berrada, a été retenu pour représenter le Royaume du Maroc à la 61e Exposition internationale d’art de la Biennale de Venise de 2026.



Dans le cadre de la participation du Maroc à cette manifestation internationale en Italie, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a organisé un appel à projet pour la conception, la production et la réalisation d’une exposition au pavillon du Royaume, marqué par la participation de 29 candidatures d’artistes et curateurs marocains, a indiqué un communiqué du ministère.



Le projet retenu a été désigné à l’issue des délibérations du jury présidé par Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), et composé des experts marocains de l’art contemporain, en l'occurrence Mouna Mekouar, Hicham Daoudi, Alya Sebti, Mustapha Bouhayati, Meryem Sebti, Hassan Sefrioui, Touriya El Glaoui et Fatihya Tahiri.



"Le projet artistique Asǝṭṭa reflète la richesse plurielle du patrimoine marocain et ses résonances contemporaines, en valorisant les savoir-faire artisanaux comme vecteurs de narration, en parfaite résonance avec le thème de cette édition", a-t-on précisé.



Et d’ajouter que la participation du Royaume du Maroc à la 61e Biennale de Venise, placée sous la thématique générale "In Minor Keys", représente "une opportunité unique de mettre en lumière la richesse et la diversité de la création artistique marocaine, tout en s’inscrivant dans un dialogue mondial sur les mutations et les innovations de l’art contemporain".



Amina Agueznay, artiste dont la pratique transdisciplinaire est profondément ancrée dans le terrain, a une connaissance intime du territoire marocain, consolidée par des collaborations durables avec des artisanes tisseuses de tapis, des institutions et des acteurs culturels locaux et régionaux.



Quant à Meryem Berrada, c'est une curatrice expérimentée, active au Maroc et à l’international, alliant vision curatoriale et expertise en gestion de projet.



Fondée en 1895, la Biennale d’art de Venise est l’un des événements les plus prestigieux de la scène artistique internationale. Organisée tous les deux ans, en alternance avec la Biennale d’architecture, elle constitue un rendez-vous incontournable du monde de l’art.