Le programme fou de Nicolas Sarkozy pour garder la forme à 65 ans

À 65 ans, Nicolas Sarkozy est en pleine forme et apparaît à chaque fois plus radieux que jamais. Et pour continuer à être au top de sa forme et avoir fière l’allure, l’ancien président de la République française mise sur le sport. Le week-end, alors qu’il séjournait à La Baule pour le mariage de son ami Franck Louvrier, mais aussi pour une séance de dédicace de son nouveau livre intitulé « Le temps des tempêtes», le mari de Carla Bruni a néanmoins trouvé le temps de faire sa séance de sport



Comme il l’a confié à France Bleu Loire-Atlantique, Nicolas Sarkozy a profité de ce voyage près du littoral pour courir sur la plage. «J’ai pu courir le matin sur la plage, c’est un bonheur magnifique. Pour moi la rentrée, c’était courir sur la plage de La Baule, et ça, c’est une rentrée fantastique. J’aimerais d’ailleurs qu’il n’y ait pas de rentrée, j’aimerais rester», a-t-il expliqué.



Athènes, Paris, New York, Marseille, Paris, Neuilly-sur-Seine… partout où il se rend, Nicolas Sarkozy fait son jogging ! À de nombreuses reprises, l’ancien chef d’État a été repéré en train de courir dans la rue, en tenue de sport. Et c’est tout simplement car il est devenu accro au sport au point d’en faire chaque jour. En 2018, il révélait d’ailleurs au Figaro que c’est après la prise d’otages de l’école maternelle de Neuilly-sur-Seine en mai 1993 qu’il a décidé de se reprendre en main. Ce triste fait divers lui avait en effet engendré un gros coup de stress… et prendre 10 kilos ! «Je me suis dit que ce n’était pas possible, que je ne pouvais pas rester comme ça», avait-il expliqué.



Aujourd’hui, impossible pour Nicolas Sarkozy de ne pas faire sa séance de sport quotidienne : «Comme je suis quelqu’un d’addict, j’ai tout de suite compris que c’était moins pénible, moins fatigant de courir tous les jours plutôt qu’une ou deux fois par semaine», avait-il avancé. «Je ne peux pas vivre sans faire du sport. Ça fait partie de ma vie. J’aime trois choses : pratiquer le sport, regarder le sport, parler avec les sportifs», avait continué Nicolas Sarkozy.