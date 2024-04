Le programme du 4ème Salon maghrébin du livre d’Oujda dévoilé

Le Comité d’organisation de la 4ème édition du Salon maghrébin du livre "Lettres du Maghreb" a dévoilé, mercredi à Rabat, le programme de cet événement qui se tiendra à Oujda du 17 au 21 avril, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



S'exprimant lors d'une conférence de presse destinée à la présentation du programme de cette édition placée sous le thème "L’écriture et le temps", le président du Salon, Mohamed Mbarki, est revenu sur la "réussite" des trois éditions précédentes, soulignant la position de la ville d'Oujda sur les plans culturel et artistique, notamment après sa sélection en tant que capitale de la culture arabe en 2018.



En outre, M. Mbarki, également directeur général de l’Agence de l’Oriental, a relevé la particularité du thème de cette édition, notant qu’il a suscité l’intérêt de plusieurs philosophes et penseurs.



De son côté, le directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Hicham Al Abkari, a réitéré le soutien continu du ministère à cet événement, précisant qu’il s’inscrit dans une démarche de justice territoriale sur les plans culturel et artistique.

Il a également fait savoir que le ministère veille à fournir des ressources aux bibliothèques locales en leur attribuant les ouvrages nécessaires.



Pour sa part, Jalal El Hakmaoui, commissaire du Salon (section arabe), a souligné le rôle de cet événement dans le rayonnement de la littérature dans la région de l’Oriental, le qualifiant de véritable "laboratoire d’idées" qui favorise l’échange sur différents sujets.



Par ailleurs, M. El Hakmaoui, également traducteur et poète, a relevé que cette édition se caractérise par une programmation riche, qui comprend des tables rondes, des signatures de nouveaux ouvrages et des expositions, en plus d’événements hors les murs, inscrits dans le cadre de la coopération avec les différents partenaires.



Le commissaire du Salon (section française), Jalil Bennani, a, quant à lui, exprimé le souhait de voir le Salon maghrébin du livre, dans sa quatrième édition, réaliser son objectif de développement culturel, permettant la création d’espaces créatifs de discussion et d’échange.



Le 4ème Salon maghrébin du livre sera rehaussé par l’organisation de plusieurs tables rondes autour de thématiques diverses, à savoir « Récrire le temps", "Le temps de l’islam", "Diasporas et migrations", "La numérisation du monde", "Décoloniser l’esprit pour décoloniser les savoirs", "A quoi sert la poésie en temps de crise", "Littératures africaines", "La nouvelle dans le monde arabe", "Le roman entre langue et société" et "Le traducteur comme voyageur".



Outre l’organisation d’une grande exposition d’artistes de la région et du continent africain qui se tiendra dans la galerie d’arts "Moulay Hassan" sur le thème "L’écriture artistique et le temps", cette édition sera marquée par la tenue de conférences dans divers espaces de la ville.



Cet événement, qui connaîtra la participation d'écrivains, de chercheurs, de romanciers, de philosophes et de poètes de pays africains, arabes et européens, permettra aux éditeurs marocains et étrangers de présenter leurs nouvelles publications et donnera l’occasion aux lecteurs d’aller à la rencontre de leurs auteurs préférés.



Organisée par l’Agence de développement de l’Oriental, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la wilaya de la région de l’Oriental, le conseil régional, la commune d’Oujda, l’Université Mohammed I, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, et la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire, cette manifestation culturelle se veut un rendez-vous incontournable pour le dialogue des cultures et des civilisations, où la créativité marocaine rencontre le commun universel pour un avenir où la paix prévaut.