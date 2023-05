Le problème du chômage des jeunes en Chine

De nouveaux chiffres record de chômage chez les travailleurs âgés de 16 à 24 ans affaiblissent les perspectives à court et à long termes de l'économie chinoise. Si la tendance persiste, comme cela semble probable, la Chine aura encore plus de mal à soutenir sa population qui vieillit rapidement.



Ce mois-ci, la Chine a publié des statistiques officielles montrant que son taux de chômage des jeunes (16-24 ans) a atteint un niveau record de 20,4% en avril. Pire encore, la nouvelle survient juste un mois avant que 11,6 millions d'étudiants supplémentaires obtiennent leur diplôme d'études collégiales et professionnelles et entrent sur le marché du travail.



Il est vrai que les fermetures dans le cadre de la politique zéro Covid du gouvernement étaient beaucoup plus draconiennes et économiquement dommageables que les politiques de confinement des autres pays, et elles ont été appliquées pendant plus d'un an de plus dans la plupart des cas. Il n'est donc pas surprenant que la reprise économique de la Chine ait pris du retard sur les autres. A titre de comparaison, le taux de chômage des jeunes aux États-Unis a atteint 14,85 % lors de son pic pandémique en 2020, avant de baisser à 9,57 % en 2021, et à 6,5 % aujourd'hui .



Mais alors que la plupart des obstacles à l'emploi liés à la pandémie en Chine ont été levés, les conditions fondamentales pour réduire le chômage des jeunes en Chine ne s'améliorent pas. Bien que le taux de chômage post-pandémique à long terme soit inférieur à ce qu'il est actuellement, il restera probablement plus élevé par rapport aux années pré-pandémiques. Il y a de nombreuses raisons à cela, mais l'un des principaux problèmes est le grand écart entre le taux de «salaire de réservation» que les jeunes diplômés sont prêts à accepter et le taux que les entreprises sont prêtes à payer.



Cette inadéquation reflète la mesure dans laquelle le coût de la vie a dépassé la croissance des salaires. Selon une enquête de 2021, les emplois pour les nouveaux diplômés dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin ne payaient en moyenne que 5.290 CN¥ (749 $) par mois. C'est juste assez pour louer un appartement de 25 mètres carrés (269 pieds carrés) (les villes chinoises possèdent désormais certains des biens immobiliers les plus chers au monde). Et ces jeunes peuvent voir qu'un emploi avec un salaire de départ aussi bas ne fournira probablement pas la progression de revenu nécessaire pour subvenir aux besoins d'une famille dans dix ans. Etant donné que les cols blancs urbains sont généralement censés travailler de 9h à 21h six jours par semaine, un couple à double carrière avec un enfant doit s'appuyer fortement sur une nounou. Pourtant, à Shanghai et à Pékin, les nounous, qui viennent généralement de la campagne et n'ont souvent pas obtenu leur diplôme d'études secondaires, gagnent en moyenne 6.000 yens CN par mois, soit plus que les récents diplômés universitaires.



On peut se demander pourquoi les nouveaux diplômés ne se contentent pas de déménager dans des villes plus petites où le coût de la vie est moins élevé. C'est ce qu'ont fait de nombreux jeunes travailleurs américains, déménageant de la région de la baie de San Francisco ou de New York vers la Sunbelt ou la Rustbelt. Mais le déménagement analogue pour les travailleurs chinois est beaucoup plus coûteux, car les commodités dans les petites villes ont tendance à être bien pires que dans les grandes villes (comme c'est le cas dans la plupart des pays à revenu intermédiaire). Alors que certaines parties des villes chinoises de premier rang se sentent plus riches que même New York ou Tokyo, de nombreuses villes de troisième rang ont encore du mal à fournir une électricité fiable et un assainissement de base (comme des toilettes intérieures privées).



Il n'est pas étonnant que la plupart des diplômés universitaires évitent de déménager dans ces régions plus «abordables». Au lieu de cela, ils comptent sur leurs parents pour les aider à couvrir les frais de base. En 2014, une enquête nationale a révélé qu'environ 30% des diplômés universitaires chinois continuaient de vivre avec leurs parents. Mais le soutien parental est une arme à double tranchant en matière de chômage des jeunes. Alors que certains jeunes travailleurs ne peuvent pas se passer du soutien de leurs parents, d'autres choisissent de ne pas travailler précisément parce que leurs parents peuvent se permettre de les soutenir.



Les jeunes Chinois nés dans les zones urbaines ont généralement des parents ou des grands-parents qui possèdent des appartements dans le centre-ville, en raison du transfert massif des droits de propriété de l'État aux résidents lors des réformes du logement des années 1990. Et la politique de l'enfant unique en vigueur entre 1978 et 2016 signifie que ces jeunes n'ont pas de frères et sœurs et héritent ainsi d'un bien immobilier de premier choix. Si vous êtes dans cette situation et que vos parents peuvent couvrir vos frais de subsistance, pourquoi s'embêter à travailler pour une bouchée de pain?



La Chine a donc besoin non seulement de plus d'emplois, mais de plus d'emplois bien rémunérés. C'est un défi de taille pour toute économie; mais la Chine devra faire face à des vents contraires supplémentaires. Par exemple, le chômage des jeunes a tendance à causer d'autres problèmes, tels que l'augmentation de la criminalité et l'instabilité sociale et politique. La recherche montre également que le chômage des jeunes déprime les revenus de toute une vie, car cela signifie que les jeunes passent à côté d'importantes opportunités de développer des compétences. Au Royaume-Uni, il a été démontré qu'une année de chômage à 22 ans fait baisser les salaires de 13 à 21% 20 ans plus tard.



Le chômage prolongé et généralisé des jeunes peut avoir des conséquences macroéconomiques profondément négatives à long terme partout. Mais c'est surtout un problème pour la Chine, maintenant qu'elle a l'une des populations les plus importantes et les plus vieillissantes au monde . L'économie chinoise a un besoin urgent de nouvelles cohortes de travailleurs hautement productifs pour aider à soutenir une population âgée en croissance rapide. Plus que jamais, les décideurs chinois doivent se concentrer sur la croissance économique.



Par Nancy Qian

Professeur d'économie à la Northwestern University et codirectrice du Global Poverty Research Lab de la Northwestern University et directrice fondatrice du China Econ Lab