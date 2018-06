Le président serbe réitère le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a été reçu mercredi à Belgrade par le président serbe Aleksandar Vucic qui a réaffirmé le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume.

Lors de cette audience à laquelle a notamment pris part l'ambassadeur du Maroc en Serbie, Mohamed Amine Belhaj, le président serbe a réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume, ajoutant qu'il aspire à impulser une nouvelle dynamique aux relations économiques entre le Royaume et la Serbie afin de les hisser au niveau des relations politiques existant entre les deux pays.

Le président serbe a également affirmé que son pays continuera à soutenir l'intégrité territoriale du Royaume, soulignant qu'il voue une grande estime et considération au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il a, à cet égard, réaffirmé ses remerciements et sa considération au Souverain pour la détermination du Souverain à renforcer les relations maroco-serbes.

La Serbie veut œuvrer davantage pour le renforcement de ses relations avec le Maroc et la coordination et la convergence des positions des deux pays concernant nombre de questions régionales et internationales, a-t-il dit.

Le président Aleksandar Vucic s'est félicité de la dynamique que connaissent les relations entre la Chambre des représentants et l'Assemblée nationale de la République de Serbie (Parlement), renforcées par la signature d'un accord de coopération entre les deux institutions législatives.

Pour sa part, Habib El Malki a exprimé ses remerciements au président serbe pour son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume, soulignant que le Maroc apprécie hautement cette position. Il a de même mis en relief la profondeur historique des relations maroco-serbes.

Le président de la Chambre des représentants a rappelé la position du Maroc de soutien de l'intégrité territoriale de la Serbie, soulignant que les réformes menées par ce pays renforcent ses ambitions d'adhésion à l'Union européenne, son statut régional et son rôle dans la promotion de la paix dans la région.

Habib El Malki a en outre passé en revue les positions du Maroc et son rôle dans le règlement de plusieurs différends régionaux et internationaux sur la base du dialogue et au service de la stabilité et de la paix.

Il a rappelé les actions et efforts soutenus de S.M le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods pour un règlement juste et équitable de la question palestinienne sur la base de la légalité internationale et du droit international afin de garantir les droits inaliénables du peuple palestinien.

Evoquant le rôle du Maroc et sa politique africaine, Habib El Malki a souligné le rôle du Maroc dans le développement et la paix en Afrique, citant à cet égard la nouvelle politique migratoire adoptée par le Royaume, conformément à une approche humaniste et solidaire.

Le président de la Chambre des représentants a entamé mardi à l'invitation de la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Serbie, Maja Gojkovic, une visite officielle en Serbie, au cours de laquelle il aura des entretiens avec plusieurs responsables parlementaires et gouvernementaux.