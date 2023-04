Le président ivoirien assure que les infrastructures pour la CAN 2023 seront livrées "à bonne date"

AG du CNOM



Le Comité national olympique marocain (CNOM) tiendra ses assemblées générales au titre des années 2021 et 2022, le 12 mai à Rabat.

L'ordre du jour de ces assemblées prévoit la lecture et l’examen des rapports moral et financier au titre des années 2021 et 2022 et la présentation du rapport d’audit, indique le CNOM dans un communiqué.

Cette rencontre devrait être marquée par l’approbation du budget 2023 et l’élection du bureau exécutif du CNOM au titre du mandat 2023-2027.



Fondation Mohammed VI des champions sportifs



Le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a été élu à l'unanimité nouveau président de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, lors de l'assemblée générale ordinaire de la Fondation, tenue mardi à Casablanca.

Au début des travaux de cette assemblée générale, les rapports moral et financier de la période 2019-2022 ont été adoptés à l'unanimité.



Marathon des sables



Le Marocain Mohamed El Morabity a remporté la quatrième étape de la 37e édition du Marathon des sables, disputée mercredi sur 90 km entre Jebel Zireg et Jdaid, dans la province d’Errachidia.

El Morabity s’est imposé en 8h 14 min 39 sec, devant Aziz Yachou, auteur de 8 :14 :45 et Rachid El Morabity, tenant du titre (8 :14.58).

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed El Morabity a indiqué que cette étape, la plus longue de cette édition, était difficile, précisant qu’il a contrôlé la course depuis son début.

Pour sa part, Aziz Yachou a assuré qu’il peut faire mieux lors des prochaines étapes et jouer pour le titre, se disant prêt physiquement.