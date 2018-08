Le président du MCO appelle à davantage d'efforts en matière de formation et d'encadrement

Le président du Mouloudia Club d'Oujda (MCO), section football, Mohamed Houar, a appelé, mercredi à Oujda, à consentir davantage d'efforts en matière de formation et d'encadrement pour préparer les porte-étendards de l'avenir.

Intervenant lors de l'assemblée générale ordinaire (AGO) du club au titre de la saison 2017/2018, M. Houar a insisté sur la nécessité d'accorder une importance particulière au volet formation dans le but d'alimenter régulièrement l'équipe A, d'élargir la base des pratiquants et de diminuer le recours à de nouvelles recrues étrangères.

Il a également rappelé le renouvellement de confiance à l’entraîneur Abdelaziz Kerkach, et la nomination du cadre national Mohamed Morsseli à la tête du centre de formation, notant que le club a élaboré un plan ambitieux visant à s'installer durablement parmi l'élite du ballon rond national.

M. Houar a, dans ce sens, exhorté les adhérents, les supporters et les Oujdis en général à conjuguer les efforts pour rendre au club sa gloire d'antan et préserver ce "patrimoine historique".

Les travaux de cette AGO ont été marqués, notamment, par la lecture des rapports moral et financier, approuvés à l'unanimité par les adhérents du club présents lors de cette assemblée.

Selon le rapport financier, les recettes ont été estimées à 11,7 millions de dirhams (MDH) alors que les dépenses décaissées se sont élevées à 12,5 MDH.

Par la suite, il a été procédé à la tenue d'une assemble générale extraordinaire (AGE) au cours de laquelle les adhérents ont mandaté M. Houar pour entamer les démarches nécessaires en vue de transformer le club en une société sportive conformément à la loi 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports.

Le MCO, qui compte à son actif un titre de champion du Maroc en 1975, a assuré sa montée en première division après avoir occupé, lors de la saison écoulée, la première place au classement général du Botola Maroc Telecom D2 (60 pts).