Le président du Haut Conseil d’État libyen salue hautement la position du Maroc, sous le leadership de SM le Roi, concernant la crise libyenne

L e président du Haut Conseil d’État libyen, Muhammad Meftah Takala, a salué hautement la position du Royaume du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, concernant la crise libyenne.



Les multiples rounds du dialogue inter-libyen tenus dans le Royaume "ont jeté les bases de certaines institutions et mis fin au conflit sanguinaire entre les frères libyens", a indiqué M. Takala lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens jeudi à Rabat.



M. Takala, qui effectue une visite de travail au Maroc, a souligné à cette occasion que le Haut Conseil d’État libyen est confiant en "la capacité du Royaume du Maroc à faire

avancer le processus politique en Libye".



La position équilibrée du Royaume vis-à-vis des différents partenaires politiques en Libye

"nous rassure complètement quant à la possibilité d’atteindre des résultats positifs lors des négociations qui se tiennent sur le sol marocain", a-t-il soutenu.



L’accord de Skhirat fait désormais foi de document constitutionnel, a ajouté M. Takala, notant que les deux rounds de pourparlers tenus à Bouznika ont contribué à l’édifica-

tion des institutions de souveraineté du pays.



Il a noté à ce propos que la commission mixte (6+6), composée de la Chambre des représentants libyenne et du Haut Conseil d’État libyen constituent une preuve tangible des

consensus atteints entre les partenaires libyens pour parvenir à des lois électorales acceptées par tous.



Le président du Haut Conseil d’État libyen effectue une visite de travail officielle au Royaume à la tête d'une délégation du Haut Conseil d’État.