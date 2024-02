Le président du Conseil national palestinien salue hautement le rôle de SM le Roi dans le soutien d'Al-Qods et de la cause palestinienne

Le président du Conseil national palestinien, Rawhi Fattouh, a hautement salué le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le soutien d’Al-Qods et de la cause palestinienne, lors de sa visite samedi au siège de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à Rabat, en compagnie de l'ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Al-Shobaki.



Un communiqué de l'Agence précise que M. Fattouh a mis en relief les positions honorables du Royaume à l'égard de la cause palestinienne, hautement appréciées par les dirigeants et le peuple palestiniens, à travers la Haute sollicitude dont le Souverain entoure l'Agence Bayt Mal Al-Qods, et s'est dit confiant quant à la contribution du Maroc pour venir en aide à Gaza et lever l'injustice subie par le peuple palestinien qui demeure attaché à ses terres.



De son côté, selon le communiqué, M. Al-Shobaki a rappelé les aides humanitaires d'urgence acheminées par le Maroc à Al-Qods et à Gaza, sur Instructions de Sa Majesté le Roi, saluant l'initiative royale d'attribuer dans l'immédiat une centaine de bourses supplémentaires aux étudiants de Gaza, une opération qui se déroule en coordination avec l'Autorité palestinienne.



Mohamed Salem Echarkaoui, directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a quant à lui affirmé que l'institution poursuit son action dans la ville sainte, sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en apportant toute l'assistance possible aux Palestiniens frères et à leurs institutions, en toutes circonstances.



L'action de l'Agence Bayt Mal Al-Qods se poursuit en 2024 suivant une approche réaliste, alliant ambition et rationalisation en raison des moyens financiers limités, sous le signe "Le développement digital au service du développement socio-économique d'Al-Qods", avec au programme une panoplie de projets innovants dans les domaines des médias et de l'informatique et en matière de développement humain, en plus du programme d'aide sociale réparti entre l'opération du mois de Ramadan 1445 de l’Hégire et le soutien aux orphelins, aux familles nécessiteuses, aux personnes à besoins spécifiques et à celles en situation de handicap.



Il a aussi fait savoir que l'Agence est engagée dans d'autres projets d'éducation, de santé, de restauration et de construction, tout en attachant une importance particulière à la culture et aux industries culturelles, à la protection du patrimoine et à la préservation de la mémoire palestinienne et de l'architecture archéologique, en partenariat avec des institutions marocaines, palestiniennes et internationales.