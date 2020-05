Le président du CIO consulte les membres sur les effets de la crise causée par le coronavirus

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a mené mercredi une série de consultations avec l'ensemble des membres de l'instance pour évoquer les conséquences de la pandémie de coronavirus qui a entraîné le report à 2021 des JO de Tokyo, a-t-on appris de sources concordantes.

M. Bach a entamé à 10h00 locales (08h00 GMT) par visioconférence la première d'une série de trois sessions de consultations qui se sont étalées sur toute la journée.

Le CIO "a tenu aujourd'hui (mercredi, ndlr) une série de consultations internes avec les membres du CIO en guise de préparation de la session sur laquelle la commission exécutive va travailler lors de sa réunion du 10 juin", a indiqué le CIO dans un commentaire transmis à l'AFP.

La prochaine session du CIO se tiendra le 17 juillet de façon virtuelle, à distance, compte tenu des mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Cette 136e session devait se tenir l'été prochain à Tokyo, avant l'ouverture des JO.

La centaine de membres ont été répartis en trois groupes en fonction de leur langue et des fuseaux horaires.

Le patron du mouvement olympique souhaitait ainsi recueillir le point de vue des membres notamment "sur la processus de gestion des conséquences de la pandémie de coronavirus", selon une source proche de l'instance basée à Lausanne.

M. Bach veut entendre "les réflexions, les idées et les expériences de tous les membres à travers le globe", face à la crise du coronavirus, selon la même source.

Le président allemand du CIO avait déjà convié l'ensemble des cardinaux olympiques pour leur annoncer le 24 mars la décision de reporter à 2021 les JO de Tokyo prévus à l'origine l'été prochain.

Mais c'est la première fois depuis le début de la crise sanitaire qu'il consultait spécifiquement les membres sur les conséquences de la pandémie.

M. Bach était notamment entouré de Christophe Dubi, directeur des JO, Kit McConnell, directeur des sports, Christophe De Kepper, directeur général du CIO et Lana Haddad, la directrice financière.

Le directeur médical Richard Budgett a également pris la parole pour évoquer "la question du vaccin" contre le coronavirus, selon une autre source proche de l'instance.

M. Bach a admis la semaine dernière que les JO de Tokyo seraient annulés s'ils ne peuvent pas se tenir en 2021, en réaction aux propos du patron du comité d'organisation Yoshiro Mori qui avait estimé fin avril que si la pandémie était toujours en cours l'été prochain "alors il faudra(it) annuler".

Le 14 mai, le CIO a annoncé avoir dégagé une enveloppe de 800 millions de dollars (740 M EUR) pour surmonter la crise liée au coronavirus qui a un impact "très sévère" sur le mouvement olympique.