Le président de la Chambre des représentants rencontre le corps diplomatique arabe accrédité à Dublin

En marge de la visite de travail et d’amitié qu’il effectue à Dublin, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, accompagné de l’ambassadeur du Maroc à Dublin Lahcen Mahraoui, s’est réuni avec les membres du corps diplomatique arabe accrédité auprès de la République d’Irlande.

La rencontre, qui s’est déroulée à la Résidence du Maroc à Dublin, était une occasion de faire l’état des lieux de la scène politique arabe et d’avoir un échange de points de vue sur les développements récents de la question palestinienne. L’initiative qui a rendu possible cette rencontre est d’autant plus opportune qu’elle a été prise dans un pays connu pour son appui actif à la cause palestinienne. Ce même pays qui a organisé récemment une rencontre mettant autour de la table l’Egypte, la Jordanie, et la Palestine du côté arabe, et la France, l’Espagne, la Suède, la Bulgarie et Chypre du côté européen; un pays qui est tout aussi conscient du rôle joué et de la responsabilité assumée à l’égard de cette question par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al Qods.

Lors de cette rencontre, le président de la Chambre des représentants a rassuré qu’en dépit de l’éclatement des rangs à l’échelon arabe et islamique, la cause palestinienne ne perd rien de sa sacralité et demeure le maillon qui fédère les arabes et les musulmans là où d’autres malentendus de conjoncture peuvent les diviser. Il a émis l’espoir que les chancelleries arabes dans des pays épris de justice tels que l’Irlande deviendront des relais de rapprochement pour les Etats qu’elles représentent, et ce quelles que soient les différences de perspectives politiques conjoncturelles qui peuvent subsister entre ceux-ci.

En se réjouissant de l’occasion qui leur a été donnée de rencontrer le Président de la Chambre des Représentants et d’avoir cet important échange avec lui, le groupe des ambassadeurs arabes à Dublin s’est engagé à multiplier les démarches auprès des responsables irlandais en faveur de la question palestinienne et des autres dossiers arabes d’intérêt commun.