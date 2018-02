Le président de la Chambre des représentants reçoit le nouvel ambassadeur de Belgique

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, mardi au siège du Parlement à Rabat, M.Marc Trenteseau, l’ambassadeur de Belgique accrédité à Rabat.

Le diplomate belge a saisi cette occasion pour faire part de l’excellence des relations entre le Maroc et la Belgique à tous les niveaux : gouvernemental, parlementaire et sociétal. Soulignant par là même que le Maroc se veut un modèle de développement démocratique et économique dans la région avant de poursuivre que l’adoption par le Royaume du Maroc de la Monarchie constitutionnelle contribue à garantir la stabilité et à assurer un équilibre entre les pouvoirs.

L’ambassadeur de Belgique à Rabat a présenté aussi un aperçu sur la régionalisation dans le Royaume de Belgique et la spécificité de l’expérience parlementaire belge, exprimant par là sa satisfaction quant aux échanges de visites entre les responsables gouvernementaux et les parlementaires des deux pays.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s’est félicité de la qualité des relations entre les deux pays et de la dynamique qui caractérise la pratique démocratique dans le Royaume de Belgique.

Le président de la Chambre des représentants a confirmé que le Maroc a ouvert plusieurs chantiers structurants surtout après l’adoption de la Constitution de 2011. Dans ce cadre, il a évoqué les spécificités de la régionalisation avancée au Maroc, puisque les régions disposent de larges attributions et la solidarité y est consolidée tout en indiquant que cette réforme est sur la bonne voie.

Habib El Malki a également souligné que le Maroc a opté pour cette réforme en conformité avec ses spécificités dans plusieurs secteurs vitaux, tels que la consécration de la démocratie, les droits de l’Homme, l’amélioration de la situation de la femme, la bonne gouvernance, la réforme de la justice, l’édification de l’Etat des institutions, entre autres profondes réformes en évolution constante.

Au niveau parlementaire, Habib El Malki a exprimé sa volonté de renforcer les relations de coopération entre la Chambre des représentants et les institutions législatives belges à même de servir le rapprochement entre les deux pays.