Le président de la Chambre des représentants reçoit l’ambassadrice d’Italie

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, mercredi au siège du Parlement, Mme Barbara Bregato, ambassadrice d’Italie à Rabat.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les moyens et les voies susceptibles de renforcer les relations bilatérales maroco-italiennes en général et entre les deux institutions législatives en particulier.

Au cours de cette rencontre, le président de la Chambre des représentants a salué la dynamique politique que connaît la société italienne et la tradition de la pratique démocratique dans ce pays.

Il a également saisi cette occasion pour exprimer sa volonté de donner un nouvel élan aux relations des deux institutions législatives tout en rappelant la constitution par la Chambre des représentants du groupe d’amitié parlementaire maroco-italien lors de la précédente session.

Pour sa part, Mme Barbara Bregato a donné un aperçu sur les attributions des deux Chambres du Parlement italien et souligné que l’Italie est à l’approche des élections qui donneront lieu à un nouveau Parlement. Elle a aussi insisté sur l’importance de la coopération et du rapprochement entre les Parlements des deux pays.