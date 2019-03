Le président de la Chambre des représentants reçoit des présidents de Parlements des pays de l’OCI

Le secrétaire général de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), Mouhamed Khouraichi Niass, a souligné, mercredi à Rabat, l'importance de l'unité des rangs palestiniens et l'accélération de la réalisation de la réconciliation nationale qui profite à la juste cause palestinienne et répond aux aspirations du peuple palestinien et des musulmans.

Intervenant à l'ouverture de la 14ème session de la conférence de l'UPCI, organisée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, M. Khouraichi a indiqué que la question d'Al-Qods et la cause palestinienne en général restent la principale cause des musulmans, relevant que la ville d'Al-Qods, notamment la mosquée Al Aqsa, fait face à une attaque sans précédent de la part de l'occupation israélienne, en termes d'exécution de projets de judaïsation et d’extension de la colonie qui enserre la ville sainte afin de l'isoler de son milieu palestinien.

Le peuple palestinien fait face à une escalade de l'attaque barbare sioniste, en particulier la bande de Gaza qui souffre de conditions "catastrophiques" à cause de son injuste blocus, a-t-il déploré, mettant en garde contre le projet américain de règlement du conflit au Moyen-Orient, nommé "l'accord du siècle" visant deux objectifs, à savoir la normalisation des relations avec Israël et la liquidation de la cause palestinienne.