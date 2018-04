Le président de la Chambre des représentants reçoit Evgueni Kouivachev

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a rencontré, lundi à Rabat, le gouverneur de la région de Sverdlovsk, Evgueni Kouivachev, en visite au Maroc dans le cadre de la promotion de la candidature de la ville russe d'Ekaterinbourg pour l'organisation de l'Exposition universelle de 2025 (World Expo).

Evgueni Kouivachev a affirmé, lors d'entretiens avec Habib El Malki, que sa visite au Maroc est une expression de la volonté de développer davantage la coopération entre la région de Sverdlovsk et le Royaume du Maroc dans tous les domaines, y compris les relations parlementaires, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Le responsable russe a ajouté que la candidature de la région pour l'organisation de l'Exposition universelle de 2025 bénéficie du soutien du président, du gouvernement, du Parlement russes et de l'ensemble du peuple. Il a aussi sollicité le soutien du Maroc à la candidature de la ville d'Ekaterinbourg pour l'organisation de cette Exposition universelle, ajoute la même source, notant que l'organisation de cette manifestation va donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale.

La Russie est ouverte sur la coopération avec le monde entier afin de garantir un avenir commun, a-t-il relevé, précisant que l'exposition aura lieu sous le signe "La technologie au service du bonheur". Il a aussi passé en revue les grandes lignes de la candidature russe pour l'organisation de cette manifestation mondiale, tout en se félicitant de la réussite de la Russie à abriter un nombre important de rencontres internationales, eu égard à ses importantes capacités organisationnelles.

De son côté, Habib El Malki a salué le niveau des relations d'amitié unissant la Russie et le Maroc, exprimant sa fierté de la solidité de ces relations et du progrès notable que connaît la Russie dans plusieurs domaines.

Les manifestations et les rencontres internationales s'avèrent importantes dans la consécration des valeurs communes et le renforcement de l'entente entre peuples, a-t-il poursuivi.

Habib El Malki a également rappelé la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde de football de 2026, tout en souhaitant du succès à la Russie pour l'organisation de la Coupe du monde cette année.