Le plan d'autonomie et le développement des provinces du Sud du Royaume au centre d'une rencontre à Londres

Le processus de développement en cours dans les provinces du Sud du Maroc et le plan d'autonomie, présenté par le Royaume, pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain ont été au centre d’une table-ronde, tenue mardi à Londres, en présence de plusieurs parlementaires britanniques.



La rencontre, organisée au Parlement britannique par l’ambassade du Royaume du Maroc à Londres, en collaboration avec le groupe d’amitié parlementaire '’APPG-Morocco’’ (All-Party Parliamentary Group for Morocco), a permis de mettre en avant la dynamique de croissance que connaît le Sahara marocain et les perspectives de développement dans cette région.



Cet événement a connu la participation de Ghalla Bahiya, membre du Conseil régional de Dakhla Oued-Eddahab, et de plus d’une vingtaine de parlementaires britanniques.



Intervenant à cette occasion, Mme Bahiya a souligné que le Maroc a lancé un programme d’investissement exceptionnel dans les provinces du Sud autour de projets structurants tels que des unités industrielles, des pôles technologiques et des ports, outre les centrales solaires et éoliennes, dans l’objectif d’ériger la région en véritable pôle d’investissement et de croissance au bénéfice des populations locales.



L’intervention de Mme Bahiya a pu apporter à l’audience une perspective de terrain et témoigner des avancées exceptionnelles réalisées dans le cadre de la régionalisation avancée.



Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc auprès du Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a rappelé l’impact majeur des investissements du gouvernement marocain dans les provinces du Sud, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.



Le diplomate a également relevé que "l’initiative marocaine d’autonomie est l’unique proposition réaliste pour résoudre ce différend régional", soulignant "l’importance du dossier du Sahara pour la stabilité régionale et internationale, mais également pour la croissance et le développement des provinces du Sud".



Il a aussi précisé que le soutien du Royaume-Uni au plan d’autonomie est essentiel pour accélérer la résolution du conflit et permettre à la région d’atteindre son plein potentiel.



Suite aux différentes interventions, les parlementaires britanniques ont accueilli très favorablement le plan marocain d’autonomie pour les provinces du Sud.



Ils ont souligné que “grâce à la vision de SM le Roi, la région du Sahara connaît un essor sans précédent”. Un essor ‘’qu’il faut soutenir’’, ont-ils ajouté.



Pour rappel, des membres de l’APPG-Morocco étaient en visite à Dakhla la semaine dernière.