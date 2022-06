Le peuple marocain célèbre le 52ème anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid

Le peuple marocain se joint à la famille Royale pour célébrer, ce lundi, le 52ème anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, un heureux événement qui offre l'occasion à tous les Marocains d'exprimer leurs chaleureuses félicitations et sincères vœux de bonheur et de longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, à SAR le Prince Moulay Rachid et à l'ensemble des membres de l'illustre famille Royale.



célébration de cet anniversaire intervient à quelques jours de la naissance dans le foyer de SAR le Prince Moulay Rachid d'un nouveau-né que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a baptisé du nom de Son Altesse le Prince Moulay Abdeslam.



En cette occasion, Libération se joint à l’ensemble du peuple marocain pour présenter ses vœux déférents de bonheur et de longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan, à S.A.R le Prince Moulay Rachid et à la famille Royale.