Le petit effort de Kate Middleton pour se fondre dans la famille royale

Kate Middleton s'impose avec style. Ce dimanche 31 janvier, la duchesse de Cambridge s'est adressée à ses followers pour lancer la semaine consacrée à la santé mentale des enfants. Dans une courte vidéo où elle se filme en selfie, la mère de George, Charlotte et Louis a décidé d'apparaître en pleine campagne, un épais bonnet à pompon sur la tête. Loin du protocole habituel, Kate Middleton se montre naturelle et spontanée, pour mieux faire passer un message qui lui tient particulièrement à cœur. Depuis son entrée dans la famille royale en 2011, Kate Middleton a su s'imposer comme un atout incontournable de la Couronne. A ses débuts pourtant, la jeune roturière apparaissait très timide, et ses prises de parole étaient rares. Pour l'aider, de nombreux communicants lui ont fourni de précieux conseils.



Un surtout : modifier sensiblement sa voix, pour se fondre parfaitement au sein de la famille royale et faire preuve de classe, rapportent nos confrères britanniques de The Express. "Bien que Kate ait toujours bien parlé, elle n'avait peut-être pas un accent aussi prononcé lorsqu'elle a rejoint la famille", assure Jon Briggs, expert en discours. L'accent de la duchesse de Cambridge aurait changé au fur et à mesure de son intégration chez les Windsor. "Les conversations simples [de Kate], comme essayer de soutenir les infirmières ou parler aux écoles primaires, révèlent que, même si elles sont bien intentionnées, constituent une classe à part", analyse Jon Briggs. Depuis son mariage avec le prince William en 2011, Kate Middleton a beaucoup appris. Rigoureuse, déterminée, la duchesse de Cambridge n'a commis aucun faux pas. L'épouse du futur héritier du trône a maintes fois prouvé qu'elle avait l'étoffe d'une reine.