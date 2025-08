Le noble Geste Royal hautement salué par toutes les composantes palestiniennes

L'aide humanitaire et médicale d'urgence envoyée, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple palestinien frère, en particulier les populations de la bande de Gaza, est un geste Royal noble s'inscrivant dans la lignée des multiples initiatives du Souverain en faveur de la cause palestinienne, a souligné, jeudi, le conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses et les relations islamiques, Mahmoud El Habache.



Dans une déclaration à la MAP, M. El Habache a hautement salué cette noble initiative de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, mettant en avant la grande fibre humaniste et l'esprit de solidarité du Souverain envers le peuple palestinien, en particulier, les populations de Gaza.



Pour les Palestiniens, ce genre de gestes humains n’est pas étranger au Royaume du Maroc frère, a-t-il dit, ajoutant qu'il incarne l'engagement du peuple marocain, sous la conduite de SM le Roi, à faire prévaloir les valeurs de solidarité et d'entraide avec le peuple palestinien.



Ce geste humanitaire est une nouvelle illustration du rôle majeur de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, en soutien au peuple palestinien et à ses causes, s'est félicité le conseiller du président palestinien.



De son côté, le directeur de la Mosquée Al Aqsa, Cheikh Omar Al Kiswani, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour l'aide humanitaire et médicale d’urgence envoyée en faveur du peuple palestinien, notamment à la population de Gaza.



Dans une déclaration à la MAP, Cheikh Al Kiswani a affirmé que cette initiative Royale constitue un "acte de bienveillance pour alléger les souffrances" et répondre aux besoins de la population à Gaza qui manque de moyens de subsistance.



Il a également exprimé sa profonde reconnaissance et ses sincères remerciements au Royaume du Maroc "pour les efforts inlassables qu’il déploie en soutien au peuple palestinien".



Cheikh Al Kiswani a salué, dans ce sens, les multiples projets initiés par le Royaume pour soutenir le peuple palestinien, notamment les programmes et les projets de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, pour préserver la ville sainte, son patrimoine civilisationnel et son identité islamique, et soutenir la résilience de ses habitants.

"Ces efforts louables sont hautement salués par nos familles en Palestine et les habitants de la Ville Sainte", a-t-il ajouté.



Dans la même lignée, les Palestiniens à Gaza saluent hautement l’aide humanitaire et médicale d’urgence envoyée en faveur du peuple palestinien, a affirmé Ahmad Majdalani, membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).



“Nous exprimons nos vifs remerciements et notre grande considération et estime à SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, qui a donné ses Très Hautes Instructions pour l’envoi de cette aide humanitaire au peuple palestinien dans la bande de Gaza”, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, notant que cette initiative humaine vient s'ajouter aux innombrables actions menées par le Souverain et témoigne de l'esprit de solidarité du peuple marocain frère.



Dans ce sens, M. Majdalani a loué les efforts et les multiples initiatives entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en vue de soutenir les droits du peuple palestinien, notant que ces actions ne se limitent pas à l’envoi d'aides humanitaires, mais portent également sur le soutien politique apporté par le Royaume du Maroc au peuple palestinien et à sa cause.



M. Majdalani s'est également félicité du niveau des relations, de la concertation politique permanente et de la coordination entre le Royaume du Maroc et l'Autorité palestinienne.



Des étudiants palestiniens résidant au Maroc ont fait part, jeudi, eux aussi, de leur profonde gratitude et de leur grande considération et estime à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'aide humanitaire et médicale d'urgence envoyée.



Dans des déclarations à la MAP, ces étudiants ont hautement salué les initiatives et le soutien constant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI n'a eu de cesse d'apporter au peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza, au vu des circonstances actuelles dans lesquelles vivent les populations locales, soulignant que cette initiative humaine traduit le ferme engagement du Royaume, sous le leadership de SM le Roi, en faveur des causes humanitaires en général et de la cause palestinienne en particulier.



Ils ont, également, exprimé leurs sincères félicitations à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain, à l’occasion du 26ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.



A cet égard, Abdellah Naim Youssef Al Nabih, doctorant à l’université Mohammed V de Rabat, a affirmé que cette initiative témoigne de l’esprit de solidarité et de bienveillance envers le peuple palestinien et réaffirme le rôle pionnier de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la cause palestinienne.



Cette initiative n’est pas la première du genre, mais "elle s’inscrit dans le cadre d’une série d’actions précédentes visant à atténuer les souffrances de nos familles éprouvées dans la bande de Gaza, en mettant à leur disposition des denrées alimentaires de première nécessité et des équipements médicaux, compte tenu des conditions humanitaires difficiles que traverse la bande de Gaza", a-t-il dit, faisant part de ses vifs remerciements à SM le Roi, que Dieu Le préserve.



L’étudiante palestinienne au sein de la même université, Hala Salama Hamad Al-Masalmah, a, pour sa part, exprimé sa profonde gratitude et ses sincères remerciements à Sa Majesté le Roi pour les initiatives entreprises en faveur du peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza.



Elle a souligné que ce geste Royal bienveillant n’est nullement étranger au Maroc, d'autant qu'il s’inscrit pleinement dans la continuité de l'engagement constant du Royaume et de sa solidarité indéfectible envers le peuple palestinien.



De son côté, l’étudiant palestinien Ahmad Al Bhaisi a tenu à exprimer ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’aide apportée au peuple palestinien, en particulier aux populations de la bande de Gaza.



Quant à l’étudiant à la faculté de médecine, Fares Mohamed Fraij, il a souligné que l’initiative Royale d'envoyer cette aide humanitaire et médicale est un geste de bienveillance du Souverain qui s’inscrit dans la continuité des actions que Sa Majesté le Roi ne cesse d’entreprendre en faveur du peuple palestinien.



Ce soutien, qui ne se limite pas à l'envoi des aides, est une expression renouvelée des positions fermes du Royaume en soutien à la cause palestinienne, a-t-il relevé, ajoutant que cette initiative contribuera, sans nul doute, à alléger les souffrances du peuple palestinien.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire et médicale d'urgence en faveur du peuple palestinien frère, en particulier les populations de la bande de Gaza.



Cette aide, d'un volume total de près de 180 tonnes, est composée de denrées alimentaires de première nécessité, de lait et de produits spécialement destinés aux enfants, ainsi que de médicaments et de matériel chirurgical pour les populations les plus vulnérables. Elle comprend, en outre, des couvertures, des tentes adaptées et d'autres équipements.