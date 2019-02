Le mythique Stade Marocain célèbre son centenaire

Le Comité directeur du Stade Marocain a établi, en collaboration avec toutes les sections du club omnisports, un programme riche en festivités qui s'étale du 1er au 28 avril pour célébrer dignement le centenaire (1919-2019) de ce prestigieux club de la capitale.

Le Comité d’organisation tient à faire de ces festivités, placées sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, un évènement de grande envergure digne d’un club qui incarnait le Mouvement national et l’un des plus populaires du Royaume.

Un club mythique qui a forgé des sommités dans de nombreuses disciplines sportives, qui ont contribué au succès et au rayonnement du sport marocain, notamment le football, le tennis, le basketball, l'athlétisme, le handball, la pétanque et les sports nautiques.

Le programme des festivités, dédié à toutes les générations du Stade marocain, prévoit des activités en football, tennis, mini-foot, sports nautiques, athlétisme, basketball, handball, taekwondo, tir et judo.

Un tournoi de football, réservé aux U12, sera également au menu avec la participation des équipes étrangères de France, de Belgique, de Tunisie et d'Espagne, mais aussi plusieurs clubs nationaux, ainsi que l'organisation d'un tournoi international de pétanque.

Mais le point d'orgue des festivités sera l’organisation d’un match de gala le 8 juin prochain contre un club espagnol et un match entre les anciens joueurs du club et l’équipe nationale marocaine lors de la Coupe du monde de 1986 à Mexico et de 1994 aux États-Unis.

Le programme comporte en outre des conférences sur l'histoire du Stade Marocain, qui a énormément apporté au sport national et à la promotion des idéaux olympiques et du fair-play, ainsi que sur le rôle des collectivités locales dans le développement du sport outre des témoignages des pionniers sur les faits marquants de l'histoire du Stade Marocain.

Ces festivités seront clôturées en apothéose le 28 avril par la tenue d’une soirée artistique et la cérémonie de remise des prix.

L’autre fameux club de la capitale, l’Olympique Marocain (OM), avait entamé les festivités commémorant son centenaire (1919-2019) , le 22 janvier 2018 avec l'organisation d'une cérémonie au cours de laquelle un vibrant hommage a été rendu à une pléiade de ses anciens et actuels champions, dirigeants et entraîneurs

Ont été fêté notamment l'ancien athlète Bakir Benaissa qui avait adhéré à l’OM en 1947 et dédié au Maroc ses premières médailles d’or juste après son indépendance lors des Jeux panarabes de Beyrouh en 1957, la légende vivante de l’athlétisme marocain, Saïd Aouita, champion olympique et du monde du 5.000m et ancien détenteur de plusieurs records, la double championne du monde du 400m haies et médaillée de bronze aux JO de Sydney, Nezha Bidouane, ainsi que le champion du monde du 1.500 m en salle et médaillé de bronze aux Jeux de Londres, Abdalaâti Iguider.