Le mystère des suicides en série

La liste des personnes suicidées à Chefchaouen ne cesse de s’allonger d’une année à l’autre. Et le mystère le plus complet entoure encore ce dossier. Pas plus tard que la semaine dernière, une jeune fille s’est donné la mort à la commune de Béni Smih. Un cas qui s’ajoute aux deux autres enregistrés depuis le début de l’année en cours. Il s’agit de deux mères avec enfants, âgées respectivement de 22 et de 35 ans. En 2017, plus de 35 cas ont été recensés sans compter des tentatives avortées.

«Il s’agit d’un phénomène qui prend une dimension grave depuis 2009 et qui semble être à la hausse depuis», nous a indiqué Mohamed Hayoun, natif de la région. Et d’ajouter : « En 2015, sept personnes se sont suicidées en six jours». Des propos confirmés par Abdelilah Tafristan, acteur associatif qui suit ce dossier de près, en précisant que les deux dernières années ont été marquées par une augmentation des cas de suicide dans la région. «On a enregistré plus de 40 cas en 2017 contre plus de 20 en 2016», nous a-t-il révélé.

Selon ce dernier, ce phénomène touche toute la population de Chefchaouen, abstraction faite de l’âge, de la classe sociale, de la situation professionnelle ou matrimoniale. «Ce fléau touche les hommes comme les femmes, les personnes âgées, les jeunes, les adolescents et les enfants. Il concerne également les mariés, les célibataires, les analphabètes comme les diplômés», nous a-t-il souligné. Et de poursuivre : «La plupart des cas de suicide se font par pendaison. Rares sont ceux qui recourent à des poisons ou d’autres moyens pour se donner la mort ».

Selon le recensement établi par Abdelilah Tafristan, l’année 2017 a été marquée par le suicide de 19 hommes dont un garçon et sept femmes. Parmi ces victimes, on compte 15 célibataires et 8 personnes mariées. Les tranches d’âge 20-40 ans sont les plus touchées. On recense également deux personnes de plus de 50 ans et un garçon de 12 ans.

Concernant la répartition géographique de ce phénomène, Mohamed Hayoun nous fait savoir qu’il se propage particulièrement dans la région de Kétama connue par la culture du cannabis. «Les zones les plus touchées où l’on dénombre des cas récurrents restent les communes de Beni Salman, Bab Barrad, Beni Mansour, Matyoua, Beni Bouzra, Bab Taza et Tamorot. Il s’agit de communes proches les unes des autres», nous a précisé Abdelilah Tafristan.

Des sources officielles sous le seau de l’anonymat nous ont confirmé l’existence de ces cas. Pis, elles nous ont certifié que ce fléau dépasse les seules frontières de la région de Chefchaouen. «Des cas ont été enregistrés également à Tétouan, Tanger, Larache, Ouezzane... », nous ont confié nos sources. D’autres ont révélé que les adolescents ont constitué, au cours des cinq dernières années, 30% des cas de suicide.

Concernant les causes de ces suicides, le mystère reste entier. «Personne ne sait pourquoi tel ou tel individu s’est donné la mort. Même les proches du suicidé ne savent pas pourquoi il a agi ainsi. Pourtant, tous affirment que le concerné menait bien sa vie et qu’il n’a jamais manifesté de tendances suicidaires», nous a déclaré Mohamed Hayoun. Même son de cloche chez Abdelilah Tafristan qui nous a confié que les rumeurs ne cessent de s’amplifier et que la population dit tout et son contraire. «Certains évoquent des causes psychologiques ou des problèmes à caractère personnel pour expliquer les causes de ces gestes dramatiques. D’autres préfèrent plutôt parler de facteurs économiques et sociaux tels que l’exclusion, le chômage ou la pauvreté. Ce sont des éléments qui peuvent aider à appréhender ce phénomène mais restent insuffisants à tout expliquer. Les véritables causes ne seront pas identifiées tant que des études scientifiques ou enquêtes de terrain sur le sujet ne sont pas réalisées», nous a-t-il confié.

«Dans le village de Béni Salman, les personnes qui se sont donné la mort étaient en grande majorité des jeunes. Les habitants de cette bourgade ont cru que cela était dû à la consommation du cannabis. Mais quand les femmes ont commencé à se suicider, elles aussi, lesdits habitants ont dû changer d’avis puisque les femmes ne consomment pas de drogues», nous a raconté Mohamed Hayoun. Et de poursuivre : «Dès lors, la population locale a évoqué l’éloignement de la religion ou l’infidélité conjugale. Pour les adolescents, on préfère parler de problèmes en rapport avec cet âge sans plus».

Les Chefchaounis vivent aujourd’hui dans la peur et l’inquiétude. «Les trois derniers mois étaient durs à supporter. En fait, il ne s’est pas passé de semaine sans qu’un homme, femme ou adolescent ne se donne la mort. Chaque famille vit dans la crainte de retrouver l’un de ses membres pendu», nous a indiqué Abdelilah Tafristan. Une situation de plus en plus inquiétante puisque ce phénomène ne semble pas être pris en considération par les autorités locales comme problème de santé publique. «Nous avons pris contact en tant que société civile avec les élus, les pouvoirs publics, les imams, les médias, les enseignants pour lever le voile sur cette question mais rien n’a été fait. Aujourd’hui, on a affaire seulement aux gendarmes qui se contentent souvent d’établir des PV et de transporter les dépouilles des victimes vers la morgue afin d’identifier les causes du décès avant de les enterrer. Et c’est tout», nous a révélé Abdelilah Tafristan. «Sachant que la relation entre les gendarmes et la population n’est pas au beau fixe à cause de la culture du kif», nous a précisé de son côté Mohamed Hayoun.

Pourtant, ce qui se passe à Chefchaouen n’est que la partie visible de l'iceberg. En réalité, le suicide est devenu un véritable problème de santé publique au regard du nombre de suicidés enregistré chaque année. Le Maroc occupe la 2ème position dans le monde arabe avec 5,3 pour 100.000 habitants, derrière le Soudan et 119ème au niveau mondial, selon un rapport de l’OMS datant de 2017. En effet, l’Organisation onusienne avait répertorié 677 cas de suicide en Algérie et 262 en Tunisie.

En 10 ans seulement, le taux de suicide a connu une hausse spectaculaire de 97,8%, soit plus de 1.628 cas dont 1.431 hommes et 198 femmes, précise le rapport de l’OMS de 2016.

Ce document a révélé également que ce phénomène est largement répandu parmi les personnes âgées. «Le taux de suicide des personnes âgées de plus de 70 ans a atteint 14,4 pour 100.000 habitants», a détaillé le rapport. «Ce taux est de 7,2 pour 100.000 habitants chez les Marocains âgés entre 50 et 69 ans, 6,4 pour 100.000 habitants pour les 30-49 ans, et 5,9 pour 100.000 habitants chez les jeunes de 15-29 ans», a ajouté le rapport.

De son côté, le rapport de l’OMS 2017 a souligné que chaque année, près de 800.000 personnes se suicident dans le monde et que beaucoup d’autres font une tentative de suicide, soit un suicide toutes les 40 secondes. D’après l’OMS, le suicide intervient à n’importe quel moment de la vie et était la 2ème cause de mortalité chez les 15-29 ans dans le monde en 2015 tout en précisant que plus de 78% des suicides sont survenus dans des pays à faible revenu ou intermédiaire.

Si le lien entre suicide et troubles mentaux (en particulier la dépression et les troubles liés à l’usage d’alcool) est bien établi dans les pays à revenu élevé, le rapport note que de nombreux suicides ont lieu de manière impulsive dans un moment de crise et de défaillance de l’aptitude à faire face aux stress de la vie, tels que les problèmes financiers, une rupture sentimentale, une maladie ou une douleur chronique.

L’Organisation relève, par ailleurs, que près de 30% des suicides dans le monde sont dus à l’intoxication par des pesticides, pour la plupart dans des zones agricoles ou rurales de pays à faible revenu ou intermédiaire alors que parmi les autres moyens communément utilisés figurent la pendaison et les armes à feu. L’OMS estime, enfin, que le suicide, «peut être évité moyennant des interventions menées en temps opportun, fondées sur des données factuelles et souvent peu coûteuses».