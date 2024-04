Le mufti d'Al Qods salue l’action soutenue de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI

Le mufti d’Al Qods et de la Palestine, imam de la mosquée Al-Aqsa, Cheikh Mohamed Hussein, a salué l’action soutenue de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité d’Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve.



Lors d’une rencontre avec le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, le mufti d’Al Qods et de la Palestine s’est félicité des efforts déployés par le Royaume, Roi, gouvernement et peuple, en soutien au peuple palestinien, mettant en avant les liens étroits unissant les peuples marocain et palestinien, en particulier dans la ville d’Al Qods, indique un communiqué de l’Agence.



Au cours de cette entrevue, tenue récemment à Rabat, Cheikh Mohamed Hussein a suivi des explications sur l’opération humanitaire d’envergure, déployée par le Maroc en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI au profit des populations palestiniennes de Gaza et de la ville sainte d’Al Qods, en ce mois de Ramadan, poursuit la même source.



M.Cherkaoui a exposé, à cette occasion, les grandes lignes du plan d’action de l’Agence au titre de l’année 2024, ainsi que les réalisations accomplies par cette institution et les services qu’elle offre au peuple palestinien.



Pour sa part, le mufti d’Al Qods et de la Palestine a informé M. Cherkaoui “des conditions difficiles que vit le peuple palestinien, et des violations et autres agissements isréaliens contre les lieux saints en Palestine, avec à leur tête la Mosquée bénie d’Al Aqsa”.