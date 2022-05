Le modèle marocain en matière de dialogue interreligieux loué à Palerme

D' éminentes personnalités ont salué le modèle marocain en matière de promotion des valeurs de paix, de tolérance et de dialogue interreligieux, grâce au leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI. Intervenant lors d'une conférence sur le dialogue interreligieux tenue récemment à Palerme, l'archevêque de Rabat, Cardinal Cristobal Lopez Romero, s’est félicité du rôle du Royaume dans le dialogue interreligieux, qui "s’exprime au quotidien à travers la coexistence et le vivre-ensemble". Le maire de Palerme, Leoluca Orlando, a, de son côté, salué les initiatives de SM le Roi en matière de promotion du vivre-ensemble et d'échange culturel. "Le Souverain, en sa qualité d’Amir Al Mouminine, défend la diversité, garantit la liberté du culte et promeut les nobles valeurs de l’Islam du juste milieu, de la coexistence et du vivre-ensemble", a affirmé, par la même occasion, l'ambassadeur du Royaume près le Saint-Siège et l'Ordre Souverain de Malte, Rajae Naji Mekkaoui. La diplomate marocaine a mis en avant l’expérience du Royaume en matière de restructuration du champ religieux, qui a suscité "l’intérêt de plusieurs pays", mettant en avant le rôle majeur que joue le Souverain en faveur de la promotion de la paix dans plusieurs régions dans le monde, notamment en Afrique et au Proche Orient. Mme Naji a ainsi mis en exergue la solidarité agissante du Souverain pendant la pandémie du Covid 19 à l’égard de plusieurs pays de différentes confessions en leur acheminant des aides de toutes sortes, soulignant l’engagement et les initiatives du Royaume dans le domaine de la migration. Cette conférence a été organisée par le Bureau régional pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux de la Conférence épiscopale sicilienne, en collaboration avec la Faculté pontificale de théologie de Sicile.