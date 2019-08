Le ministre des A.E thaïlandais appelle à l’intensification des échanges bilatéraux

Le ministre des Affaires étrangères thaïlandais, Don Pramudwinai, a appelé, jeudi à Bangkok, à l’intensification des échanges entre le Maroc et la Thaïlande au niveau gouvernemental afin de pouvoir ériger une coopération effective et entreprenante entre les deux Royaumes.

Lors d’un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, qui était accompagné de l’ambassadeur du Royaume à Bangkok, Abdelilah El Housni, le chef de la diplomatie thaïlandaise s’est félicité de l’excellence des relations politiques entre les deux pays, relevant que les similitudes fondamentales entre les deux Royaumes sont particulièrement propices à l’émergence d’une coopération économique dans divers domaines.

Il a assuré qu’il est disposé à soutenir toute initiative dans ce sens, plaidant pour l’implication de l’ensemble des intervenants, notamment les opérateurs du secteur privé, dans ces échanges de prospection des opportunités de coopération, citant à, cet égard, l’exemple du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Thaïlande et le bilan positif de la visite de Habib El Malki, qui a participé à la 40e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (AIPA) à l’invitation de son homologue thaïlandais.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants a affirmé que le Maroc accorde un intérêt particulier à cette région de l’Asie et à la coopération avec l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), dont la présidence est assurée cette année par la Thaïlande.

Habib El Malki a souligné l’importance de la contribution de la diplomatie parlementaire dans le raffermissement des liens entre les deux pays, annonçant à son interlocuteur que des parlementaires thaïlandais seront invités à une journée de la promotion économique qui sera organisée prochainement au Maroc.

Il a également formulé le souhait que les accords de coopération en cours de finalisation puissent aboutir dans les meilleurs délais et qu’ils soient signés lors d’une prochaine visite du chef de la diplomatie thaïlandaise au Maroc.

Sur le volet des relations parlementaires, Habib El Malki a indiqué qu’un mémorandum d’entente entre les institutions législatives des deux pays a été proposé et que sa signature est prévue lors d’une prochaine visite au Maroc du président de l’Assemblée nationale de la Thaïlande, Chuan Leekpai.

Dans la même journée, Habib El Malki a tenu une réunion de travail avec le secrétaire général de l’AIPA, Isra Sunthornvut. Les deux parties ont évoqué la coopération du Maroc avec ce groupement des institutions législatives de l’Asie du Sud-Est et la demande du Royaume d’obtenir le statut d’observateur auprès de cette organisation régionale.

En marge de la 40ème Assemblée générale de l’AIPA, Habib El Malki a effectué une série de rencontres avec des homologues des pays membres de l’ASEAN et de hauts responsables thaïlandais, dont le Premier ministre, Prayut Chan-o-cha.

Créée en 1967, l'ASEAN regroupe l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, les Philippines, le Brunei, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge. Elle est le 5e bloc économique mondial, derrière l'Union européenne, les Etats-Unis, la Chine et le Japon. Ce groupement régional représente 9% de la population mondiale, soit près de 650 millions d'habitants.

L'Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) a été créée en 1977. Elle compte dix pays membres permanents et 12 pays observateurs.