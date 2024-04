Le ministère du Transport rappelle à Ryanair ses engagements et l’autorise à opérer ses vols domestiques “exceptionnellement" pour un mois

Ayant constaté que les billets des vols domestiques opérés par Ryanair étaient commercialisés uniquement en devises, le ministère du Transport et de la Logistique a indiqué, vendredi, avoir rappelé à la compagnie irlandaise ses engagements et décidé de l’autoriser d’opérer ses vols domestiques “exceptionnellement pour une durée d’un mois”.



Dans un communiqué, le ministère rappelle que, dans le cadre du renforcement de la connectivité aérienne domestique, il avait autorisé, en date du 24 novembre 2023, la compagnie aérienne Ryanair à exploiter, pour la saison IATA ETE 2024 (avril à mars inclus), 11 lignes aériennes domestiques reliant 9 aéroports marocains.



Cette autorisation exceptionnelle, précise la même source, avait été délivrée à la condition expresse que la vente des billets soit disponible en Dirham, laquelle condition a été acceptée et confirmée par lettre de la compagnie aérienne le 29 novembre 2023.



"Ayant constaté que les billets n’étaient disponibles à l’achat qu’au travers de cartes bancaires marocaines internationales puisant sur des dotations en devises, le ministère a rappelé ses engagements à la compagnie le 29 mars 2024 et l’a enjoint de s’y conformer dans les meilleurs délais", explique le communiqué.



Enfin, poursuit la même source, pour éviter de causer des désagréments aux citoyens qui avaient déjà acheté leurs billets et organisé leurs déplacements en conséquence, "le ministère a décidé de permettre à Ryanair d’opérer ses vols domestiques exceptionnellement pour une durée d’un mois (à compter du dimanche 31 mars) en attendant que la compagnie se conforme à ses obligations".