Le marché musical français dépasse le milliard d'euros mais progresse "lentement"

Le marché musical français a passé la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2024 mais, malgré des indicateurs positifs, les professionnels doivent rester "vigilants" face aux défis du streaming et de l'intelligence artificielle, selon un bilan dressé mardi.



"Pour la huitième année consécutive, le marché français de la musique enregistrée poursuit sa croissance et dépasse le milliard d'euros de chiffres d'affaires, une première depuis 2005", note le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep).



Avec une hausse de 7% sur un an et des progressions dans tous les segments, la musique enregistrée continue de remonter la pente après la crise du disque qui l'avait presque décimée.



Sans surprise, l'activité est tirée par les revenus numériques (674 millions d'euros), même si les revenus physiques résistent (195,6 millions), selon le syndicat qui regroupe producteurs, éditeurs et distributeurs.



Le streaming audio par abonnement représente 60% des ventes, contre 10% pour le CD - toujours populaire avec 10 millions d'unités vendues - et 11% pour le vinyle. Les ventes physiques sont boostées par "les boutiques artistes", souvent en ligne, un phénomène qui traduit l'émergence de communautés de fans, observe le Snep.



"Des paliers sont franchis" mais le marché reste "convalescent", estime auprès de l'AFP Alexandre Lasch, directeur général du Snep, soulignant un long "travail de recréation de valeur".

"Le marché croît lentement, très lentement: il faut qu'on soit vigilants et modestes", ajoute-t-il.



Le streaming audio par abonnement progresse en chiffre d'affaires (522 millions, +11,4% sur un an) et en abonnés avec 17,7 millions d'utilisateurs, mais son développement reste plus timide (+7,3%) que la moyenne mondiale (+10,6%). Conquérir de nouveaux abonnés, en particulier les plus de 50 ans, est "un défi collectif majeur", souligne M. Lasch.



"La croissance modérée du streaming en France (...) nous encourage à faire plus pour favoriser son adoption et mettre la France au même niveau que ses voisins européens", a abondé Antoine Monin, l'un des dirigeants de Spotify, le leader mondial du streaming audio, dans un communiqué distinct.



Pourtant, les Français n'ont jamais autant écouté de musique: 42 minutes hebdomadaires en plus sur un an, et des 15-24 ans gros consommateurs avec 24H48 d'écoute par semaine. Ce sont les productions françaises qui en profitent, des rappeurs (SDM, Jul...) aux pépites pop comme Santa.



Épinglées pour leur redistribution favorisant les chanteurs les plus écoutés, les plateformes sont toutefois attendues sur leur capacité à mieux rétribuer les artistes.

L'intelligence artificielle (IA) apparaît comme une autre perspective de croissance en même temps qu'un "tournant", estime Alexandre Lasch.



"L'industrie de l'IA, c'est beaucoup de valeur et cette valeur doit être partagée avec les industries créatives via un marché de licences de gré à gré" et non de licence globale, pour mieux en maîtriser les conditions, avance-t-il.