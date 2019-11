Le marché britannique est stratégique pour le Maroc

Le marché britannique du tourisme est "stratégique" pour le Maroc alors que la période post-Brexit "ne devrait pas perturber les flux touristiques" vers le Royaume, a indiqué, lundi à Londres, le délégué de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) pour le Royaume-Uni et l'Irlande, Jamal Kilito.

Dans une déclaration à la MAP à l'ouverture de la 40ème édition du World Traver Market (WTM), M. Kilito a souligné que "le marché britannique est extrêmement important pour le Maroc", alors que les émissions de touristes au départ du Royaume-Uni représentent 70 millions de personnes chaque année.

C'est un "marché stratégique" pour le Maroc, étant "le 4ème marché émetteur" de touristes pour le Royaume, mais surtout "le 2ème marché en termes de nuitées", a noté le responsable.

"Nous recevons chaque année près de 700.000 Britanniques qui réalisent au Maroc 2 millions de nuitées. Il s'agit du deuxième marché étranger après celui de la France en terme de nuitées", a-t-il expliqué, notant que le Maroc ambitionne de dépasser cette concentration importante mais aussi "faire des progrès" sur d'autres destinations touristiques, comme Fès, Tanger et Essaouira.

Pour M. Kilito, le WTM est sans doute la foire la plus importante du tourisme en terme de contact "business to business", rappelant que le Maroc est présent cette année "avec un nouveau concept de stand digital".

Il a indiqué que le marché touristique britannique est dans une situation particulière cette année dans le contexte du Brexit et de la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook, laquelle devrait se répercuter positivement sur le marché marocain, étant donné que ce voyagiste représentait 2,5 millions de clients sur le marché britannique, "qui ont été libérés".

L'Office national marocain du tourisme a inauguré, lundi lors de la 40ème édition du World Travel Market à Londres, un nouveau concept de stand qui sera désormais le même dans tous les salons internationaux du tourisme pour la saison 2019-2020.

Le nouveau pavillon Maroc a l’ambition à la fois d’améliorer l’image de la destination et d’assurer une meilleure visibilité des régions et des opérateurs marocains.

S'étendant sur 525 m2, il apporte ainsi un souffle nouveau à la promotion touristique du pays au niveau international, en phase avec la nouvelle stratégie à la fois moderne et innovante enclenchée ces derniers mois par l’ONMT.

"Il y a une vraie volonté de rupture. Le design est complètement repensé. Nous avons voulu montrer un Maroc qui bouge, tout en restant dans le respect de la tradition", a indiqué le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir.

"Dans le même temps, nous avons prévu des espaces plus conviviaux pour les professionnels leur permettant de mettre en valeur leurs destinations et leurs produits de manière efficiente et d’encourager ainsi leur prise de contact avec leurs partenaires étrangers", a-t-il ajouté.

Entièrement digitalisé, ce stand nouvelle génération bénéficie d’équipements technologiques de pointe comme des écrans LED, des bornes digitales et des sols interactifs. L’affichage LED remplace ainsi l’affichage publicitaire classique.

Les régions du Maroc sont ainsi sublimées et mises en valeur, dans ce stand. L’ensemble des professionnels du tourisme présents aujourd’hui à Londres ont exprimé leur satisfaction et leur admiration en prenant place dans ce nouvel écrin qui leur est entièrement dédié.

Par ailleurs, le stand s’insère dans l’air du temps en minimisant l’empreinte carbone tant dans la construction que dans la logistique mise en place pour sa réalisation.

Ce stand nouvelle génération sera cette année l’estampille de la marque touristique Maroc et sera décliné dans tous les salons internationaux du tourisme, selon l'ONMT.