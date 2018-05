Le maillot du Onze national dévoilé

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a dévoilé officiellement, jeudi soir, le maillot que porteront les Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

En présence des membres de la sélection nationale et de la Commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants, le nouveau maillot a été présenté par Amine Harit (FC Schalke 04), Mbark Boussoufa (Al-Jazira Club) et Fayçal Fajr (Getafe). La tenue des gardiens de but a, quant à elle, été portée par Munir Mohamedi, Yassine Bonou et Reda Taghnaouti.

A cette occasion, le président de la FRMF Fouzi Lekjaa a qualifié ce moment "d’important", d'autant plus qu'il intervient à moins de trois semaines du périple vers le pays du Grand Ours pour entamer l’aventure russe, émettant son souhait de voir les Lions de l’Atlas répondre aux aspirations de tout un peuple.

"Les Nationaux feront de leur mieux et ne ménageront aucun effort afin de bien défendre les couleurs nationales et satisfaire les attentes d’un public assoiffé de victoires", a-t-il ajouté.

De son côté, le sélectionneur national Hervé Renard a précisé que le stage de préparation a démarré jeudi et que les joueurs convoqués s’impliquent à fond, comme ils ont l’habitude de le faire, pour être prêts lors du Mondial et honorer les couleurs nationales.

Le capitaine de la sélection marocaine Mehdi Benatia a, pour sa part, fait savoir que tous les joueurs sont motivés et déterminés à prodiguer de la joie au peuple marocain, après tant d’années d’attente.

Le Maroc évoluera dans le groupe B aux côtés du Portugal, champion d'Europe en titre, de l'Espagne et de l'Iran qu'il affrontera lors du premier match de la poule le 15 juin à Saint-Pétersbourg. Les Lions de l'Atlas disputeront leur deuxième match face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo (20 juin à Moscou), alors que la troisième et dernière rencontre du groupe les opposera à La Roja (25 juin à Kaliningrad).