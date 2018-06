Le lieutenant-colonel Zakaria Boubouh remporte le GP S.M le Roi Mohammed VI

Le lieutenant-colonel Zakaria Boubouh s'est adjugé, dimanche, le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles, organisé dans le cadre du concours officiel de saut d'obstacles de la Garde Royale, à la carrière Hassan II à Rabat.

Boubouh (Garde Royale), montant Sahel Villa Rose, a remporté le Grand Prix en réalisant un parcours parfait en 91sec.48. La deuxième place est revenue à Abdeslam Bennani Smires à dos de Saphir des Chayottes du club Etrier de Casablanca avec un chrono de 91sec.20/100 et 4 points de pénalité, tandis que Farid Amanzar du club équestre de Oued Ykem a complété le podium avec une pénalité de 4 points et un temps de 91sec.53/100.

Au terme de cette compétition, organisée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, et le général de division Mimoune Mansouri, commandant la Garde Royale, ont procédé à la remise des trophées aux cinq meilleurs classés.

Cet événement a connu la participation des plus éminents cavaliers des clubs nationaux affiliés à la Fédération Royale marocaine des sports équestres et s'est déroulé en 21 épreuves.

Outre le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI, le concours officiel annuel de saut d'obstacles, tenu sous la houlette de la Fédération Royale marocaine des sports équestres, comprend le Prix Feu S.M Hassan II, le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, le Prix SAR la Princesse Lalla Khadija, le Prix SAR le Prince Moulay Rachid ainsi que le Prix Feue SAR la Princesse Lalla Amina.

Figuraient également au programme les prix des Forces Armées Royales (F.A.R), de la Garde Royale, de la Fédération Royale marocaine des sports équestres, de la Fédération Royale marocaine de polo, de l'Inspection de la Cavalerie des Forces Armées Royales, du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Les noms des vainqueurs :

GP S.M le Roi Mohammed VI : Le lieutenant-colonel Zakaria Boubouh

Prix Feu S.M Hassan II : Soukaina Ouaddar

Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan : Hicham Erradi

Prix SAR la Princesse Lalla Khadija : Charlier Gargaux

Prix SAR le Prince Moulay Rachid : Siham Anaya

Prix Feue la Princesse Lalla Amina : Saad Jabri