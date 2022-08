Le karaté et le kickboxing marocains s’en tirent à bon compte

L’équipe marocaine de karaté a réalisé une belle moisson de médailles lors des épreuves disputées mercredi, dans le cadre des 5èmes Jeux de la solidarité islamique, qui ont pris fin hier à Konya, en Turquie.



Ainsi, Chaimae El Hayti a remporté la médaille d’or des -50 kg de l’épreuve de kumite, en battant en finale l’Algérienne Cylia Oukine sur le score de 4 à 2.

Dans une déclaration à la presse, Chaimae El Hayti a indiqué que la compétition a été rude face à des sportives expérimentées.



«Je suis venue à Konya décidée pour remporter la médaille d’or, après la médaille de bronze que j’ai décrochée lors des derniers Jeux méditerranéens», a-t-elle souligné, ajoutant que grâce aux préparatifs, elle a réussi à réaliser son objectif.



«La finale a été difficile, mais j’ai réussi à imposer mon rythme et prendre l’avantage sur mon adversaire», a-t-elle expliqué.

Anas Alami (-75 kg) a, également, décroché le précieux métal, en dominant l’Iranien Ali Asghar Asiabari sur le score sans appel de 7 à 0.



En Kata, l’équipe nationale féminine, composée du trio Sanae Agalmam, Aya En-Nesyry et Marwa Salmi, a remporté l’épreuve face à l’Iran, avec une brillante prestation longuement applaudie par le public présent.



De son côté, Said Oubaya a décroché la médaille d’argent des -67 kg, en s’inclinant en finale face à l’Ouzbek Sadridden Saymatov.



Par ailleurs, Oussama Eddari (-60 kg) s’est incliné en match pour la médaille de bronze, face au Saoudien Saud Al Bisher.

De son côté, l’équipe nationale de kickboxing a décroché quatre médailles dans les épreuves de law kick et full contact disputées, mercredi.



Ainsi, Romaysae Bouarourou a décroché la médaille d’argent des -56 kg en Law Kick, en s’inclinant en finale face à la Turque Feyzanur Azizoglou.



Oumaima Belouarrat a, quant à elle, glané le bronze des -48 kg en full contact, en s’inclinant en demi-finale contre la Turque Hansar Turksou, tandis que Salman Othmanine (-75 kg) a, également, remporté le bronze en s’inclinant face à l’Azerbaidjanais Sagi Salehli.



Saida Lahmidi a été battue par la Turque Gur Sabri en demi-finale des -70 kg.



Quant à Raihane Rima, elle s’est qualifiée à la finale des -60 kg en s’imposant en demi-finale aux dépens de l’Ouzbek Ouzba Coraboyeva.



Au terme de la 8ème journée des Jeux de la solidarité islamique, le Maroc a décroché 46 médailles, dont 12 en or.