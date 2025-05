Le journaliste et écrivain Hamid Barada en moment de confidence au SIEL

Lors d'une rencontre exceptionnelle au Salon international de l’édition et du livre de Rabat, et malgré son état de santé, Hamid Barada, né en 1939 à Tanger, a tenu à participer aux activités du programme culturel du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, à travers un moment de confidence où il a présenté son ouvrage : une anthologie de ses entretiens avec une élite de grandes personnalités et penseurs. Il y éclaire l’histoire politique du monde arabe, notamment dans sa relation avec la France, entre les années 1970 et 2000, en documentant une mémoire vive de l'histoire de la région maghrébine, du continent africain et des régimes émergents après les indépendances.



Cet événement, auquel a pris part l'un des doyens de la presse marocaine, figure fondatrice du journalisme national et intervieweur de grandes personnalités mondiales, notamment Feu SM le Roi Hassan II et l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor, s'est tenu au pavillon du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, dimanche 27 avril 2025, en clôture de la 30ᵉ édition du Salon international de l'édition et du livre de Rabat. Il s'agissait de la présentation de l'ouvrage du journaliste et écrivain Hamid Barada, intitulé "Anthologie des entretiens journalistiques - Tome 1 (1977-2012)", en présence de nombreuses figures du monde intellectuel, médiatique, politique et culturel.



Hamid Barada est revenu sur les détails de son entretien avec Feu SM le Roi Hassan II et sur les discussions informelles qui ont suivi, notamment au sujet des prisonniers politiques et du cas d'Abraham Serfaty. Barada a aussi évoqué les circonstances qui l'ont contraint à la clandestinité après son élection à la tête de l'Union nationale des étudiants du Maroc (UNEM), qui, lors de son congrès, avait adopté une position d'opposition aux orientations de l'Etat. Il a relaté comment certains dirigeants de l’opposition furent accusés de "complot contre le régime", alors que l’UNEM, dans ses communiqués, dénonçait ce qu’elle considérait comme une véritable conspiration contre les forces militantes et en particulier contre le mouvement unioniste.



Le livre revient également sur son exil forcé en Algérie, ainsi que sur la "coïncidence" de son retour au Maroc. A son arrivée à l'aéroport Mohammed V, en présentant son passeport algérien à la police, un agent l’accueillit en lui disant : «Si Hamid Barada, bienvenue chez vous», alors qu'il était rempli d’appréhension au cours de ce voyage professionnel qui, au départ de Paris vers Dakar, avait fait escale à Casablanca sans qu'il en soit informé au préalable.



De son côté, le professeur Mohamed Tozy a salué Hamid Barada comme une figure incontournable de l’histoire contemporaine du Maroc, insistant sur le fait que les nouvelles générations de chercheurs et de journalistes devraient s’inspirer de son parcours, tant sa connaissance approfondie des élites, des sociétés et des mentalités française, algérienne et marocaine est rare.



Tozy a également loué le professionnalisme, la rigueur et la crédibilité de Barada, ainsi que son souci constant de la vérification de l’exactitude des informations avant de les transmettre au public.



Ce nouvel ouvrage, publié en français par les éditions "Cultes" avec le soutien du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, rassemble de nombreux entretiens réalisés par Hamid Barada avec des figures majeures du monde politique, intellectuel et culturel, à leur tête Feu SM le Roi Hassan II, l’ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor, Abderrahim Bouabid, Michel Jobert, Abdallah Laroui, Mohamed Bensaïd Aït Idder, Jean Lacouture, Ahmed Réda Guédira, Ahmed Ben Bella, Hubert Védrine, Boualem Sansal, Mohamed Boucetta, Rached Ghannouchi et Mohamed El Fqih El Basri.



Youssef Lahlali