Le joli coup du HUSA à Casablanca

Le Hassania d'Agadir a surclassé le Wydad de Casablanca par deux buts à zéro pour le compte de la 18e journée de la Botola Pro D1 mercredi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.



L'ouverture du score pour le Hassania d'Agadir a été signée Youssef Mahri à la 10e minute, avant que Malick Cissé ne creuse l'écart à la 43e minute. Au terme de ce match, les Gadiris grimpent à la 14e place du classement avec 19 points, tandis que les Rouges, 39 points, se maintiennent à la première place.



Lors de la prochaine journée, le HUSA jouera à domicile contre la Renaissance de Berkane, tandis que les Rouge et Blanc évolueront à l'extérieur face au Youssoufia de Berrechid. A noter que cette 18ème manche du championnat devait être clôturée hier avec la programmation de la rencontre RSB-AS FAR.



Il convient de rappeler que les autres matches comptant pour cette journée s’étaient achevés sur les résultats suivants : DHJ-SCCM : 0-0, FUS-MAS : 1-1, MCO-OCS : 3-1, IRT-OCK : 0-2 et JSSRaja : 0-1.