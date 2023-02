Le guide sur la gestion de la grève de la faim en milieu carcéral au centre d'une rencontre régionale à Errachidia

La Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de la région de Drâa-Tafilalet a organisé, mercredi à Errachidia, une rencontre régionale de concertation sur la gestion de la grève de la faim en milieu carcéral, à la lumière du guide sur la gestion de la grève de la faim.



Cette rencontre, qui a rassemblé les parties concernées au niveau régional, y compris les directeurs des établissements pénitentiaires, les représentants du ministère public, les délégués régionaux du ministère de la Santé et les représentants du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), a été l'occasion d'échanger les visions sur les approches et problèmes liés à la gestion des grèves de la faim en milieu carcéral et les moyens pour une mise en œuvre optimale du contenu du guide réalisé dans ce cadre.



Intervenant à cette occasion, la présidente de la CRDH de Drâa-Tafilalet, Fatima Aarach, a indiqué que le guide sur la gestion de la grève de la faim, fruit d'une collaboration entre le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et plusieurs acteurs nationaux, constitue un cadre de référence qui vise à normaliser les procédures de gestion des cas de grève de la faim et à standardiser le traitement de ces situations.



"La question de la gestion des grèves de la faim en milieu carcéral dans la région de Drâa-Tafilalet revêt une importance particulière pour la commission régionale", a souligné Mme Aarach, expliquant dans ce cadre que cette question est étroitement liée au droit à la vie des détenus, à la sécurité et aux soins de santé.



La présidente de la CRDH de Drâa-Tafilalet a insisté sur l’importance d’une mise en œuvre efficace du guide sur la gestion de la grève de la faim, mettant l’accent sur la nécessité d’une approche basée sur l'action participative et la coopération entre tous les partenaires, chacun selon ses missions à la lumière du guide.



Et d’ajouter que cette rencontre, qui vise à relever les difficultés et défis qui entravent la gestion des grèves de la faim au niveau de la région, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la CRDH de Drâa-Tafilalet au titre de l’année 2023.



De son côté, Abderrafie Hamdi, directeur du monitoring et de la protection des droits de l'Homme au CNDH, a souligné que le guide, conçu en partenariat avec la Commission internationale de la Croix rouge a été élaboré selon une approche centrée sur la personne, dans le plein respect de la législation et des spécificités nationales, des principes éthiques, et du droit international, notant que ce document jouit d’une reconnaissance mondiale et constitue un cadre de référence pour la normalisation des procédures de gestion des cas de grève de la faim.



"La grève de la faim, en tant que moyen de protestation pacifique, est un droit des prisonniers", a-t-il rappelé, relevant que les problèmes découlant de cette forme de contestation nécessite des efforts concertés des institutions concernées pour garantir une gestion efficace.



Il est à noter que le guide met en place une vision pour une prise en charge multidisciplinaire globale et intégrée, administrative et médicale avec partage d'informations interinstitutionnelles, dans lequel s'inscrivent toutes les approches, notamment la santé, les droits humains, l'environnement législatif, les règles éthiques et déontologiques.