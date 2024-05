Le groupe espagnol Hotusa ouvrira trois hôtels au Maroc

Le groupe espagnol Hotusa, à travers sa chaîne hôtelière Eurostars Hotel Company, a annoncé, mardi, l’ouverture de trois hôtels au Maroc en 2024 et 2025.



Le premier hôtel, l'Eurostars Casa Anfa, situé dans le nouveau hub de Casablanca, ouvrira ses portes à l'automne, a précisé le groupe dans un communiqué.



La chaîne prévoit également d'ouvrir l'Eurostars Californie dans la même ville fin 2024 et l'Exe Zerktouni mi-2025, ce qui portera le nombre total des chambres proposées à 251, a ajouté la même source.



Les trois établissements, tous nouvellement construits, sont situés dans des zones stratégiques de la ville, fait noter Hotusa.



‘’Le Maroc devient ainsi le vingtième pays dans lequel la chaîne Eurostars Hotel Company est présente, élargissant son portefeuille international d'établissements dans des zones touristiques de premier plan’’, a souligné le groupe.



‘’Les prochaines ouvertures à Casablanca constituent la première étape de notre plan de croissance en Afrique du Nord, l'une des principales zones d'intérêt international de la chaîne, avec l'Europe occidentale, les États-Unis et l'Amérique latine’’, a déclaré le président du groupe Hotusa, Amancio López, cité par le communiqué.