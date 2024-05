Le groupe BCP améliore son RNPG de 78,2% au T1-2024

Le résultat net part du groupe (RNPG) de la Banque Centrale Populaire (BCP) a atteint 1,1 milliard de dirhams (MMDH) au premier trimestre 2024, en appréciation de 78,2% comparativement à la même période un an auparavant.



Le résultat net consolidé s'est établi, quant à lui, à 1,3 MMDH, en augmentation de 47% par rapport au T1-2023, indique un communiqué du groupe BCP, dont le Conseil d'administration s'est réuni mardi dernier sous la présidence de Mohamed Karim Mounir pour examiner l'évolution de l'activité et arrêter les comptes au 31 mars 2024.



Au niveau des indicateurs d'activité à fin mars 2024, l'encours des crédits bruts consolidés du groupe BCP s'est stabilisé à 318,9 MMDH, alors que les dépôts consolidés ont enregistré une collecte additionnelle de 3,8 MMDH, pour s'établir à 375,5 MMDH, précise la même source.



D'autre part, le produit net bancaire de BCP s'est amélioré de 25,5% à 6 MMDH, tiré aussi bien par l'appréciation du "Core Banking Business" (marge nette d'intérêt + marge sur commissions) que par le rebond du résultat des activités de marché, dans un contexte de stabilisation des taux reflétant une atténuation des pressions inflationnistes.



Poursuivant sa politique de provisionnement prudente, le coût du risque du groupe a progressé de 48,1% au T1-2024, reflétant un effort de provisionnement soutenu et anticipateur, déployé par le groupe depuis plusieurs années.



Par ailleurs, les charges générales d'exploitation ont affiché une évolution maîtrisée de 5,7% à 2,8 MMDH, fait savoir le communiqué.



Et de conclure : "Confiant dans la solidité de ses fondamentaux, le Groupe BCP entame l'exercice 2024 sur une bonne dynamique, confirmant ainsi sa capacité de résilience dans un environnement en constante évolution".