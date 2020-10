Le gros mensonge de Melania Trump sur son fils Barron

Charlize Theron est une femme comblée. Reconnue pour son travail à Hollywood, titulaire d’un Oscar pour le film Monster, l’actrice de 45 ans est également une maman fière de deux filles.



Fait rare pour être notifié : la comédienne sud-africaine naturalisée américaine a décidé de dévoiler quelques éléments de sa vie de famille sur Instagram. Le 26 septembre, elle a partagé sur le réseau social des clichés de ses deux enfants, Jackson et August, âgées de huit et cinq ans.



Une publication qui visait à célébrer le National Daughter’s Day, la journée internationale des filles. “Mon coeur appartient à ces deux magnifiques puissances. Je ne serai jamais la même”, a écrit la star. En 2012, Charlize Theron est devenue maman pour la première fois, à la suite de l’adoption de Jackson, en Afrique du Sud. La petite fille transgenre ne cesse de recevoir le soutien de l’actrice.



Sa petite soeur, August, est quant à elle arrivée en août 2015. Maman poule, Charlize Theron a adapté ses horaires pour être le plus possible présente pour ses enfants. “J’ai décidé de me caler sur les horaires français ! Je pars de chez moi à 9 heures 30 et je rentre avant 18 heures 30. Cela me permet d’avoir une vie familiale très équilibrée et d’être présente pour mes enfants”, révélait-elle en 2017 dans une interview à Gala. Fière de ses origines, Charlize Theron tente d’inculquer une partie de sa culture à ses filles. “Je leur ai appris un peu d’afrikaans (une des langues officielles d’Afrique du Sud), mais c’est une langue remplie d’une histoire très conflictuelle”, avait-elle confié en 2019 dans une interview à l’émission The Graham Norton Show. “J’élève deux magnifiques filles noires et fières, et je veux qu’elles se trouvent sans nécessairement leur imposer mes ancêtres”. Féministe, elle doit également leur apprendre à être autonome.



Dernièrement, Charlize Theron s’est confiée sans complexe sur sa vie de célibataire. “J’ai eu quelques rendez-vous, mais je ne suis sortie avec personne depuis plus de cinq ans”, révélaitelle auprès de Drew Barrymore. “Je peux honnêtement dire ceci sur ma vie : je ne me sens pas seule. Une fois que j’ai eu mes enfants (...), à la fin de ma journée, je me couche et je me dis : ‘Oh mon Dieu, je ne voudrais pas ce que ce jour soit différent’”.