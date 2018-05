Le gouvernement soudanais dénonce la nouvelle série égyptienne “Abo Omar El-Masry”

Après avoir été interdit par les autorités égyptiennes de tourner au sein de l’aéroport du Caire, la série «Abo Omar El-Masry», mettant en vedette Ahmed Ezz et Amel Bouchoucha, est au centre d’une nouvelle polémique. Dans un communiqué, le ministère soudanais des Affaires étrangères reproche à la production d’avoir «offensé le peuple soudanais», dans des séquences de ce feuilleton d’action qui raconte l’histoire d’un avocat menant une guerre sans merci contre une organisation terroriste mise en cause dans la mort de son épouse.

«Cette série est basée sur le travail et l’imagination de son auteur et ne fait à aucun moment référence à l’Etat soudanais», expliquent les producteurs. «Les réalisateurs de la série sont aussi conscients que l’objectif d’une œuvre artistique est de rapprocher les peuples plutôt que de les diviser», ajoutent-ils.

Et puisqu’une polémique ne vient jamais seul, le romancier égyptien, Azzedine Shukri Fasheer, l’auteur du roman qui a inspiré cette œuvre, reproche aux producteurs de la série de ne pas l’avoir cité dans le générique et espère réclamer des dommages et intérêts.