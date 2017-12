Le général de division Mohamed Haramou, nouveau commandant de la Gendarmerie Royale

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême Chef d’état-major général des Forces Armées Royales a reçu au Palais Royal de Rabat le général de corps d’armée Bouchaib Arroub et le général de corps d’armée Hosni Benslimane ainsi que le général de division Mohamed Haramou.

A cette occasion, le Souverain a remercié les généraux Bouchaib Arroub et Hosni Benslimane pour les services rendus à la Nation.

Sa Majesté le Roi avait nommé le général de corps d’armée Abdelfatah Louarak, au titre d’inspecteur général des Forces Armées Royales, en remplacement du général Bouchaib Arroub, ancien inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud.

Au cours de cette audience, le Souverain a nommé au titre de commandant de la Gendarmerie Royale le général de division Mohamed Haramou, actuel commandant du Groupement d’escadrons d’honneur de la Gendarmerie Royale.

Les généraux Arroub et Benslimane ont effectué leurs carrières respectives, sous les commandements de Feu Sa Majesté Hassan II et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec un sens élevé de dévouement et de loyauté au service des intérêts supérieurs de la Nation et pleine abnégation dans la conduite de leurs missions.

A l’issue de cette audience, Sa Majesté le Roi a décoré les généraux Bouchaib Arroub et Hosni Benslimane du Grand Cordon du Wissam Al Arch.