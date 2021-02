Le forfait du Wydad est envisageable voire souhaitable

La page du CHAN tournée, place désormais à la reprise des compétitions interclubs prévue en fin de semaine. En Ligue des champions, l’heure sera à la première journée de la phase de poules avec l’éventualité de la non tenue du match devant opposer en principe, samedi prochain au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le WAC au club sud-africain de Kaizer Chiefs pour le compte du groupe C. Une opposition qui risque fort bien de ne pas avoirlieu du fait que la délégation deKaizerChiefs devantse rendre à Casablanca n’a pas encore obtenu des autorités consulaires du Maroc à Johannesburg le visa d’entrée à notre pays. Une décision justifiée par la suspension des vols en provenance de l’Afrique du Sud vers le Royaume, et ce pour parer à toute éventualité de propagation du nouveau variant sud-africain du coronavirus.



Une décision des plus logiques et qui doit être respectée à la lettre. En attendant que le Wydad communique à ce propos, il semble qu’il est difficile de résoudre ce problème et le forfait des Rouges reste probable. Ce qui serait approprié dans ce cas de figure, car les autorités marocaines ne badinent pas avec la santé des citoyens et un match de foot ne peut en aucun cas donner lieu à une dérogation, permettant à Kaizer Chiefs de venir à la métropole.



Cette situation est similaire à celle de la rencontre de Ligue des champions de l’UEFA devant opposer le club allemand de RB. Leipzig aux Anglais de Liverpool, le 16 courant. Les autorités allemandes n’ont rien voulu savoir et une porte-parole du ministère de l’Intérieur avait indiqué à l’AFP que «l’interdiction d’entrée sur le territoire allemand depuis la Grande-Bretagne ne prévoit pas de dérogation spéciale pour les sportifs professionnels».



Pour ce match des huitièmes de finale de la C1 européenne, deux options sont possibles, à savoir le jouer sur un terrain neutre ou intervertir les rencontres aller et retour, du moment où la réglementation d’interdire l’accès au territoire allemand aux personnes en provenance de pays touchés par des mutations du coronavirus sera levée le 17 de ce mois.



Pour le cas de la confrontation entre le Wydad et Kaizer Chiefs, cela paraît difficile dans la mesure où, en cet espace réduit d’une semaine, il est pratiquement impossible d’aller jouer sur un terrain neutre, sachant que ce n’est pas possible du tout d’intervertir les matches aller et retour, puisque ça serait faire courir un grand risque au Wydad en se rendant en Afrique du Sud en ces temps difficiles de pandémie.



Il s’agit d’un cas de force majeure et la santé des citoyens passe avant tout. Et notre pays avait déjà connu une situation qui s’apparente à celleci, en 2015, lorsqu’il devait abriter les phases finales de la CAN 2015. A l’époque, le virus Ebola faisait des ravages dans plusieurs pays du continent, ce qui avait conduit les responsables marocains à demander le report de cette Coupe d’Afrique des nations. La CAF avait un autre avis, mais le Maroc avait dit non quitte à ce que le tournoi se déroule ailleurs, au Gabon. Il convient de rappeler qu’après l’élimination du Raja reversé en Coupe la Confédération, le WAC est le seul représentant du football national en cette phase de poules de la Ligue des champions, où il affrontera les Guinéens de Horoya Conakry, les Angolais de Petro Luanda, en plus, bien entendu, de Kaizer Chiefs.



Mohamed Bouarab