Le forfait de Verratti

Le milieu de terrain parisien Marco Verratti, blessé au mollet, est forfait avec l'équipe d'Italie et "va rentrer à Paris", a annoncé lundi le Paris Saint-Germain. "Victime d'une contusion avec hématome profond du mollet (gauche, NDLR), il effectuera ses soins au Centre d'entraînement" du Camp des Loges, a précisé le club, assurant travailler "en relation avec le staff médical de l'équipe nationale d'Italie". "Un nouveau point sera fait prochainement", a ajouté le PSG sans préciser de date. Le N.6 parisien a été touché dimanche soir à Lyon, où Paris s'est imposé (1-0) pour la 8e journée de Ligue 1. Sur une action près de la surface parisienne, Verratti a reçu un coup derrière la jambe de Moussa Dembélé. Il est resté au sol un moment, puis s'est tenu le genou. Il est finalement sorti en boitant et grimaçant, remplacé par Nordi Mukiele (63e). "Il est touché au mollet, c'est un coup assez fort. Je peux être inquiet, parce que quand Marco ne peut plus jouer, c'est qu'il est touché", a dit son entraîneur, Christophe Galtier, en conférence de presse d'après match. Titulaire à tous les matches depuis le début de la saison, Verratti a beaucoup joué, presque toujours en duo avec Vitinha, et avec Fabian Ruiz dimanche. L'Italie reçoit l'Angleterre vendredi et se rend en Hongrie le 26 septembre en Ligue des nations.