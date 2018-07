Le football national doublement représenté en compétitions continentales des clubs

A l’instar des précédentes éditions des Coupes africaines des clubs, le football national a conservé ses deux places que ce soit en C1 ou en C2 continentale au titre de la saison 2018-2019. Ils sont d’ailleurs douze pays à être doublement représentés dans chacune des épreuves, à savoir l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Soudan, la Zambie, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Mozambique, le Congo et le Maroc bien entendu.

La Confédération africaine de football (CAF) a établi son «classement des 12 meilleurs pays africains sur la base des résultats obtenus par leurs clubs lors des dernières années », sachant que l’instance continentale a arrêté le 15 octobre prochain comme date limite pour l’engagement des clubs dans ses deux Coupes.

Ainsi, en Ligue des champions, le Maroc sera représenté la saison prochaine par l’Ittihad de Tanger et le Wydad de Casablanca, alors qu’en Coupe de la CAF, les couleurs nationales seront défendues par le Hassania d’Agadir, troisième du championnat, et le vainqueur de la Coupe du Trône, saison 2017-2018.

En attendant, place en cette fin de semaine aux péripéties de la quatrième manche qui coïncide avec l’entame de la phase retour de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. En C1, le bal sera ouvert vendredi à partir de 19 heures par la rencontre (groupe B) qui opposera, au stade El Abdi à El Jadida, le Difaâ local à la formation algérienne de l’Entente de Sétif. Ce match sera sifflé par un trio d’arbitrage mauritanien, avec comme juge de centre Ali Lemghaifry, assisté par Abderahmane Warr et Hamedine Diba.

Le WAC, tenant du titre, accueillera, lui, samedi à 19 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca l’équipe guinéenne de Horoya Conakry (groupe C). Ce match sera marqué par le retour de deux cadres wydadis absents lors de la rencontre de la 3ème journée, en l’occurrence Salaheddine Saïdi qui était suspendu, et Amine Tighazoui, blessé.

Quant à l’arbitrage, la CAF a désigné le Botswanais Joshua Bondo qui sera secondé par Arsénio Chadreque Marengula du Mozambique et Souru Phatsoana du Lesotho.

En Coupe de la CAF, la Renaissance de Berkane s’envolera ce jeudi pour Le Caire avant de regagner la ville de Port Saïd pour donner la réplique dimanche à 18 heures au club égyptien d’Al Masry (GP : B). Et c’est le Tunisien Sadok Sellimi qui arbitera ce match avec comme adjoints son compatriote Aymen Ismaïl et le Libyen Attia Amsaad.

Enfin, le Raja, qui a récupéré la pole position du groupe A, retrouvera son public au Complexe Mohammed V lors de la rencontre qui l’opposera à l’équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas. A l’instar du rival wydadi, les Verts devront, eux aussi, récupérer un élément clé de l’effectif, Abdelilah Hafidi qui revient d’une blessure.

Pour l’arbitrage, c’est un trio guinéen qui sera au sifflet avec comme referee de centre Ahmed Toure, secondé par Aboubacar Doumbouya et Sidiki Sidibe.