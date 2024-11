Le football marocain récolte les fruits d'une politique sportive ambitieuse

Les exploits footballistiques réalisés au niveau international par les différentes sélections marocaines et la dynamique actuelle du football marocain sont les fruits d'une politique sportive ambitieuse, a affirmé, vendredi à Libreville, le sélectionneur national du Gabon, Thierry Mouyouma.



Pour Thierry Mouyouma, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation des joueurs convoqués pour affronter le Maroc dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, les récents résultats réalisés par les différentes sélections marocaines, notamment la qualification des Lions de l'Atlas à la demi-finale de la Coupe du monde 2022, reflètent le succès d'une politique sportive mise en place depuis des années.



"Aujourd'hui, il faut louer les efforts du Maroc sur le plan sportif, notamment footballistique. Le Maroc vise à devenir le premier pays africain sur le plan sportif", a-t-il ajouté, saluant la forte volonté politique visant à promouvoir la pratique sportive sous ses différentes facettes.



Il a, dans ce sens, souligné que le Maroc constitue désormais un modèle dans le domaine sportif en Afrique, notant que le Royaume, qui a réussi à asseoir une stratégie sportive proactive et ambitieuse, récolte actuellement les fruits de cette politique à travers des exploits inédits.



A cet égard, le sélectionneur gabonais a mis en avant le rôle pionnier que joue l'Académie Mohammed VI de football, inaugurée en 2010 par SM le Roi Mohammed VI, en matière de formation de joueurs de haut niveau, relevant que le Maroc dispose d'infrastructures sportives de classe mondiale.



L'ancien international gabonais a salué également les efforts du Royaume pour contribuer au développement du football ainsi que ses initiatives en faveur de la promotion du ballon rond africain en mettant ses infrastructures notamment les centres de formation et les stades à la disposition des pays africains, et en organisant des manifestations sportives continentales et internationales.



D’autre part, l'entraîneur des Panthères a estimé nécessaire de renforcer la coopération dans le domaine des sports entre le Maroc et le Gabon, deux pays frères qui entretiennent des relations étroites, appelant à tirer profit de l'expérience marocaine et de ses avancées sur le plan sportif.



Revenant au match qui opposera vendredi prochain les Panthères aux Lions de l'Atlas, il a fait savoir que l’objectif de ses joueurs est de remporter les trois points pour valider leur billet à la CAN, sans attendre le résultat de leur dernier match contre la République centrafricaine.



Mettant en exergue la solidité de la défense marocaine, qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début des éliminatoires, il a noté que le retour de l'attaquant Pierre Emerick Aubameyang, absent lors de la double confrontation contre le Lesotho en octobre dernier, aura un impact très positif sur ses coéquipiers.



"Je pense que nous avons tiré des leçons de ce qui n’a pas marché au match aller pour mettre en place la meilleure équipe possible", a-t-il expliqué, soulignant l’importance du jeu collectif lors de cette rencontre. "Le Maroc a gagné le premier match mais les joueurs gabonais n’ont pas été réalistes", a-t-il poursuivi, estimant, par ailleurs, que la défense marocaine est moins rapide que les attaquants gabonais, ce qui pourrait créer la différence lors du prochain match.