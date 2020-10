Le film qui a failli mettre fin à la carrière de Jennifer Aniston

Durant un épisode de l’émission ‘John Lennon at 80’ sur BBC Radio 2, Paul McCartney a partagé quelques mots poignants avec le fils de son ami, Sean Lennon, avouant qu’il était reconnaissant de s’être réconcilié avec le chanteur avant son assassinat en 1980.



Les deux icônes du rock s’étaient effectivement disputées lors de la séparation des Beatles en 1970 mais se sont heureusement rabibochées avant le décès de John le 8 décembre 1980. Paul a déclaré à ce sujet : “Je dis toujours aux gens, l’une des meilleures choses pour moi, c’est qu’après toutes les conneries liées aux Beatles et toutes les disputes et les problèmes, (.. .) même après tout ça, je suis tellement content que les choses soient redevenues comme avant avec ton père. Cela aurait vraiment, vraiment été une source de chagrin pour moi si nous ne nous étions pas réunis. C’était tellement beau que nous l’ayons fait et cela me donne vraiment de la force.” Paul a également avoué que malgré le succès incroyable du groupe, les Beatles n’étaient pas aussi doués à leurs débuts. “Certaines chansons n’étaient pas très bonnes”, a-t-il admis. “Il y en avait quelquesunes qui étaient clairement faites par de jeunes auteurs-compositeurs qui ne savaient pas trop comment s’y prendre. Il y en avait une qui s’appelait ‘Just Fun’.”



Et bien que John Lennon ne soit plus de ce monde aujourd’hui, Paul est persuadé que la musique qu’il a laissée derrière lui ne périra jamais et perdurera à travers les décennies. La star a aussi confié que le style de John était encore très présent dans ses propres chansons. Il a poursuivi : “J’écris quelque chose et je me dis : “Oh, mon Dieu, c’est horrible. “ Et puis : ‘’Que dirait John ?” Et ensuite, je me dis : “Ouais, tu as raison. C’est horrible. Il faut changer ça”. Et donc je change ça, et je sais d’après certains rapports qu’il réagissait de la même façon. Si je sortais un disque, il disait : ‘’Bon sang… faut que j’aille en studio. Je dois essayer de faire mieux que Paul”.