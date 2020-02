Le féminisme de Natalie Portman remis en cause

Lors de la 92ème cérémonie des Oscars, Natalie Portman s'est montrée sur le tapis rouge avec une robe noire Dior ornée des noms des réalisatrices qui n'étaient pas nommées : Lorene Scafaria (Queens), Lulu Wang (L'Adieu), Greta Gerwig (Les Filles du Docteur March), Mati Diop (Atlantique), Marielle Heller (Un ami extraordinaire), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Alma Har'el (Honey Boy) et Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu). Natalie Portman a ainsi confié à la journaliste Amy Kaufman du Los Angeles Times qu'elle souhaitait "rendre hommage aux femmes qui n'ont pas été reconnues pour leur travail incroyable cette année d'une manière subtile".

Si l'initiative de l'actrice a été saluée au début, elle a vite été critiquée par quelques militantes féministes sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont remis en cause son militantisme et l'ont taxée d'arriviste et d'hypocrite notamment. Elles ont pointé du doigt son manque d'implication dans la cause féministe et l'absence de projets réalisés par des femmes mis en avant par sa boite de production HandsomeCharlieFilms. Quelques internautes ont ainsi évoqué le fait que sur 11 films produits ou en cours de production sa boite de production n'a engagé qu'une seule réalisatrice… Natalie Portman, elle-même.

L'actrice Rose McGowan, figure du militantisme et voix du mouvement #MeToo, a posté un message sur Facebook pour fustiger la "performance" de Natalie Portman aux Oscars qu'elle trouve "profondément offensante pour celles qui militent vraiment". Elle estime qu'il s'agit d'une "protestation parfaite pour les médias grand public qui vont chanter ses louanges pour son acte de bravoure. Sauf que cela n'a rien de courageux. Nous sommes face à une actrice qui prétend se soucier de nous. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs".

Natalie Portman a répondu au message de Rose McGowan via un communiqué et réitère son soutien aux militantes féministes tout en admettant que son geste aux Oscars n'était pas le plus courageux : "Je suis d'accord avec Rose McGowan […]. Courageux est un terme que j'associe plus fortement aux actes des femmes qui ont témoigné contre Harvey Weinstein ces dernières semaines alors qu'elles subissent une incroyable pression".

Par ailleurs, Natalie Portman reconnaît qu'elle n'a pas travaillé avec autant de réalisatrices qu'elle aurait voulu et estime qu'il est toujours aussi dur pour les femmes et les personnes issues des minorités de réaliser des films.