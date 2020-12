Le dur régime de Victoria Beckham

Pour rester jeune et en forme, Victoria Beckham suit un régime alimentaire strict et ne s’en cache pas. Mais l’ancienne Spice Girls a dû faire évoluer ce régime il y a quelques mois de cela, après avoir découvert qu’elle était en train de s’empoisonner elle-même.



C’est lors d’un séjour dans un centre spa de luxe à Lanserhof en Allemagne l’année dernière que Victoria Beckham a découvert qu’elle avait un taux bien trop élevé de mercure dans le sang. La cause ? Son régime à base de poisson. En effet, la créatrice de mode consomme quotidiennement du poisson.



Bien consciente des dangers de l’intoxication au mercure (qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé, voire provoquer la mort dans des cas avancés), l’épouse de David Beckham a décidé de modifier son régime alimentaire pour ne prendre aucun risque. Le tout sans arrêter le poisson qu’elle pense essentiel à sa forme.



Victoria Beckham a donc décidé de réduire drastiquement sa consommation d’espadon et de thon, poissons trop riches en fer, pour privilégier plutôt le saumon.