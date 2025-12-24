Le duel Mali-Zambie sans vainqueur

Pour leur entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc-2025, les sélections malienne et zambienne n'ont pas réussi à se départager (1-1), lundi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.



Dans ce match du groupe A, qui comprend également le Maroc et les Comores, les deux équipes avaient l'ambition de réussir leur entame de la compétition pour garder toutes leurs chances de se qualifier au prochain tour.



Dès les premières minutes de la rencontre, le Mali s'est montré plus dangereux en se projetant vers l'avant pour prendre rapidement l'avantage.

"Les Aigles" ont multiplié les assauts sur les buts du gardien zambien Willard Mwanza grâce notamment à Nene Dorgeles et Lassine Sinayoko, sans réussir toutefois à convertir leurs tentatives en buts.



Dominateurs dans le jeu et percutants offensivement, les Maliens étaient tout proches d'ouvrir le score à la fin de la première mi-temps. Ils se sont ainsi vus accorder un penalty à la 42è minute après recours à la VAR, suite à un tacle sur Dorgeles dans la surface de réparation.



El Bilal Touré, chargé de tirer le pénalty, a buté sur le gardien zambien qui a empêché les hommes de Tom Saintfiet d'inscrire le premier but du match.



Subissant le jeu, la Zambie a essayé, pendant ses quelques temps forts, de tirer parti de ses qualités, à savoir la rapidité de ses joueurs et la maîtrise des phases de transition, mais l'efficacité offensive a fait défaut à ses joueurs.



Au retour des vestiaires, le Mali a poursuivi sa domination, continuant de pousser pour mener au score. Ses efforts ont été récompensés à la 61è minute avec un but inscrit par Sinayoko sur corner, suite à une erreur de la défense zambienne.



Menés au score, les Zambiens se sont montrés plus entreprenants offensivement pour égaliser, mais leurs tentatives n'ont pas pu être concrétisées.



Alors que le Mali s'activait pour sceller définitivement le sort de la rencontre et inscrire le deuxième but, les "Chipolopolos" ont réussi à recoller au score dans le temps additionnel (90+2è) grâce à un but de Patson Daka de la tête sur une belle passe de Mathews Banda.



Lors de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, s'est dit "déçu" de ce résultat étant donné que son équipe a été ultra-dominatrice tout au long de la rencontre.

"Nous avons dominé, réalisé 15 tirs dont 7 cadrés, mais nous n'avons pas réussi à gagner. C'est frustrant!", a-t-il déploré.



L'équipe s'est créée beaucoup d'occasions mais n'est pas parvenue à les concrétiser, a-t-il ajouté, faisant état d'un manque d'efficacité offensive qui a coûté aux "Aigles" les trois points de la victoire.



Pour le coach malien, "il est temps maintenant d'analyser cette rencontre et en tirer des enseignements en prévision du prochain match contre le Maroc".



Ce match contre le Maroc, une équipe très forte et qui a de nombreux atouts, sera très difficile, a-t-il admis, affirmant que l'essentiel est de bien se préparer à cette rencontre pour réaliser un résultat positif et garder toutes ses chances pour une qualification en huitièmes de finale.



De son côté, l'entraîneur de la sélection zambienne, Moses Sichone, a félicité ses joueurs pour leur combativité et leur détermination qui ont permis à l'équipe d'arracher le nul.

"Malgré la domination des Maliens, nous n'avons pas baissé les bras et nous avons continué à croire jusqu'au bout en nos chances de revenir au score", a-t-il dit.



"Désormais, nous allons nous concentrer sur la prochaine rencontre contre les Comores, une bonne équipe, qui ne cesse de progresser", a-t-il relevé, notant que ce match sera crucial pour le reste de la compétition.



Au terme de ce match nul, le Mali et la Zambie occupent, ex-aequo, la deuxième place du groupe A, avec 1 point. Le Maroc est leader du classement avec 3 points, tandis que les Comores ferment la marche avec 0 point au compteur.



Pour le compte de la deuxième journée, le Maroc sera opposé au Mali, vendredi à 21h00 au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, tandis que la Zambie et les Comores s'affronteront le même jour (18h30) au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.