Le don de Nadal à Majorque

Rafael Nadal a donné un million d'euros aux victimes des inondations ayant fait treize morts en octobre sur l'île de Majorque dont il est originaire, a annoncé jeudi le maire de la commune la plus touchée.

La star espagnole du tennis "veut faire un don économique important à toutes les personnes touchées, (à hauteur) d'un million d'euros", a déclaré le maire de la commune de Sant Llorenç, Mateu Puigròs, dans une vidéo.

"Au nom de la municipalité et des riverains, en particulier ceux touchés par la crue du mois d'octobre, nous devons remercier la sensibilité qu'il a démontrée depuis le début, après ce qui s'est passé ici, à Sant Llorenç", a-t-il ajouté.

Le 9 octobre, les habitants de Sant Llorenç avaient été pris de court par la montée des eaux d'un torrent à la suite de pluies diluviennes et n'avaient eu que quelques instants pour se mettre à l'abri du courant.

Au total, les inondations ayant touché cette île des Baléares ont fait treize morts dont six étrangers - trois Allemands, deux Britanniques et une Néerlandaise. Originaire de la ville voisine de Manacor, Rafael Nadal avait prêté immédiatement main forte aux habitants pour nettoyer la commune. Il avait également mis à disposition son académie de tennis de Manacor pour héberger les personnes touchées.