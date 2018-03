Le don d’Emma Watson pour lutter contre le harcèlement

L’actrice Emma Watson ne plaisante pas avec son engagement féministe. L’interprète d’Hermione dans la saga Harry Potter a fait un don d’un million de livres au UK Justice and Equality Fund, un mouvement britannique similaire à Time’s Up aux Etats-Unis, qui lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que contre les discriminations sexuelles.

Comme l’annonce la BBC, le fonds vient d’être lancé par les signataires d’une lettre ouverte, publiée dans The Observer, qui appelle à la fin du harcèlement sexuel au travail. Keira Knightley et Tom Hiddleston ont chacun donné 10.000£.

Le but est de parler du déséquilibre des pouvoirs entre les hommes et les femmes.

Parmi les signataires de la lettre ouverte, on retrouve Saoirse Ronan, Claire Foy, Lily James, ou encore Carey Mulligan. Pour marquer l’occasion, elles ont toutes porté du noir sur le tapis rouge des BAFTA, dimanche dernier, en écho au black-out vestimentaire organisé lors des Golden Globes en janvier.